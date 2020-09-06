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Туризм
https://ria.ru/20200906/cherepakhi-1576781929.html
На пляже в Барселоне впервые вылупились редкие головастые черепахи
На пляже Мар-Белья в центре Барселоны впервые за историю городских наблюдений вылупились логгерхеды — редкие головастые морские черепахи, сообщает Евро-Пульс. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T02:15
2020-09-06T02:15
туризм
туризм
черепахи
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средиземное море
новости - туризм
каталония
евросоюз
барселона (город)
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> На пляже Мар-Белья в центре Барселоны впервые за историю городских наблюдений вылупились логгерхеды — редкие головастые морские черепахи, <a href="https://euro-pulse.ru/news/na-barselonskom-plyazhe-vpervye-vylupilis-redkie-morskie-cherepahi" target="_blank">сообщает</a> Евро-Пульс.Из 60 яиц на свет появилось 55 детенышей.Пять из них ученые и волонтеры забрали в центр Фонда охраны морской фауны Каталонии. Там черепашкам дадут вырасти и окрепнуть, а через несколько недель отпустят в море: так у них будет больше шансов выжить. Остальные новорожденные логгерхеды уже в Средиземном море.Эти рептилии относятся к уязвимым видам. Их яйца долгое время считались деликатесом, поэтому люди охотились за ними. Сейчас они охраняются во многих странах, в том числе — Евросоюза. В этом году испанские природоохранные организации обнаружили черепашьи кладки на многолюдных пляжах, где раньше черепахи не рисковали откладывать яйца. Специалисты связывают это с тем, что посетителей было гораздо меньше обычного из-за пандемии коронавируса. Но и до этого рептилии начинали более доверчиво относиться к людным прибрежным территориям: за последние пять лет было обнаружено около 100 их гнезд на городских пляжах Средиземноморского побережья Испании.
https://ria.ru/20200728/1575016313.html
средиземное море
каталония
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туризм, черепахи, туристы, средиземное море, новости - туризм, каталония, евросоюз, барселона (город), испания

На пляже в Барселоне впервые вылупились редкие головастые черепахи

02:15 06.09.2020
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© Фото : Pixabay / David MarkЛоггерхед, головастая морская черепаха
Логгерхед, головастая морская черепаха - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : Pixabay / David Mark
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На пляже Мар-Белья в центре Барселоны впервые за историю городских наблюдений вылупились логгерхеды — редкие головастые морские черепахи, сообщает Евро-Пульс.
Из 60 яиц на свет появилось 55 детенышей.
Пять из них ученые и волонтеры забрали в центр Фонда охраны морской фауны Каталонии. Там черепашкам дадут вырасти и окрепнуть, а через несколько недель отпустят в море: так у них будет больше шансов выжить. Остальные новорожденные логгерхеды уже в Средиземном море.
Эти рептилии относятся к уязвимым видам. Их яйца долгое время считались деликатесом, поэтому люди охотились за ними. Сейчас они охраняются во многих странах, в том числе — Евросоюза.
В этом году испанские природоохранные организации обнаружили черепашьи кладки на многолюдных пляжах, где раньше черепахи не рисковали откладывать яйца. Специалисты связывают это с тем, что посетителей было гораздо меньше обычного из-за пандемии коронавируса. Но и до этого рептилии начинали более доверчиво относиться к людным прибрежным территориям: за последние пять лет было обнаружено около 100 их гнезд на городских пляжах Средиземноморского побережья Испании.
Зарубежные страны. Испания. Салоу - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 11:03Туризм
В Испании черепахи начали откладывать яйца на пляжах Коста-Брава
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ТуризмТуризмчерепахитуристыСредиземное мореНовости - ТуризмКаталонияЕвросоюзБарселона (город)Испания
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