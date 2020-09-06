https://ria.ru/20200906/btr-1576842203.html
БТР у резиденции Лукашенко выстроились за цепью ОМОНа
Около десятка армейских БТР, которые находятся у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, выстроились на проспекте Победителей в тылу у... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:54
2020-09-06T15:54
2020-09-06T18:56
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Около десятка армейских БТР, которые находятся у резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в Минске, выстроились на проспекте Победителей в тылу у цепи ОМОН, передает корреспондент РИА Новости.Ранее корреспондент агентства сообщал, что у Дворца независимости, где находится резиденция президента, стоят 10 БТР с военными.БТР стоят на проезжей части проспекта. Движение автомобилей по проспекту перекрыто. От забора Дворца независимости поперек проспекта выстроилась цепь ОМОН с заградительными машинами. Омоновцы вооружены дубинками и щитами. В тылу цепи также находится большое количество милицейской спецтехники: автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы. Также на месте дежурит скорая помощь.Во время двух предыдущих воскресных митингов сторонники белорусской оппозиции приходили к Дворцу Независимости, но каждый раз дорогу им преграждал ОМОН. В прошлое воскресенье к резиденции Лукашенко также подогнали БТРы.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/minsk-1576836681.html
Zlydennemets Three
Миндальничает батька. Водометы и резиновые пули лучше всего отбивают охоту нарушать закон
64
Игорь Земский
Друзья белорусы, не допустите повторения московских событий 1991 и 1993 годов, не стоит оно того. Выходите на диалог, ищите для него площадки, а силушку лучше переносите на брачные ложа. Всем счастья и любви!
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10
минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире
МИНСК, 6 сен - РИА Новости.
Около десятка армейских БТР, которые находятся у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко
в Минске, выстроились на проспекте Победителей в тылу у цепи ОМОН, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее корреспондент агентства сообщал, что у Дворца независимости, где находится резиденция президента, стоят 10 БТР с военными.
БТР стоят на проезжей части проспекта. Движение автомобилей по проспекту перекрыто. От забора Дворца независимости поперек проспекта выстроилась цепь ОМОН с заградительными машинами. Омоновцы вооружены дубинками и щитами. В тылу цепи также находится большое количество милицейской спецтехники: автозаки, водометы, грузовики внутренних войск и автобусы. Также на месте дежурит скорая помощь.
Во время двух предыдущих воскресных митингов сторонники белорусской оппозиции приходили к Дворцу Независимости, но каждый раз дорогу им преграждал ОМОН. В прошлое воскресенье к резиденции Лукашенко также подогнали БТРы.
В воскресенье в Минске
противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.