https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html

Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей,... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T21:18

2020-09-06T21:18

2020-09-06T23:12

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<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей, которые "неумело маскируются в толпе".По его словам, "примета нашего времени — девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков"."Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои "боевые" сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать", — добавил министр.Караев также не исключил силовых акций со стороны протестующих."Никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте. <...> Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем", — подчеркнул он.При этом глава МВД добавил, что сами силовики не стремятся провоцировать, они хотят, чтобы "все решилось мирно".Глава МВД также высказал мнение, что общество должно развиваться "эволюционным путем, конституционными изменениями, экономическими реформами", а попытка "сменить власть на улице" отбрасывает народ на 20 лет назад, "наступают разруха, голод, бандитизм, мародерство".Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.В первые дни силовики жестко подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, за первые дни задержали почти семь тысяч человек, в ходе беспорядков пострадали сотни, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html

Alex Smolov Тактика хох лостана 86

Aleksandr.thebest Aleksandr Боевики были с Польши, Украины, Чехии, России, Литвы, Латвии, Франции, США и их лично видел министр. Зуб даёт. 86

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире