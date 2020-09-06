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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T21:18
2020-09-06T23:12
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей, которые "неумело маскируются в толпе".По его словам, "примета нашего времени — девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков"."Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои "боевые" сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать", — добавил министр.Караев также не исключил силовых акций со стороны протестующих."Никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте. &lt;...&gt; Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем", — подчеркнул он.При этом глава МВД добавил, что сами силовики не стремятся провоцировать, они хотят, чтобы "все решилось мирно".Глава МВД также высказал мнение, что общество должно развиваться "эволюционным путем, конституционными изменениями, экономическими реформами", а попытка "сменить власть на улице" отбрасывает народ на 20 лет назад, "наступают разруха, голод, бандитизм, мародерство".Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.В первые дни силовики жестко подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, за первые дни задержали почти семь тысяч человек, в ходе беспорядков пострадали сотни, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html
Тактика хох лостана
86
Боевики были с Польши, Украины, Чехии, России, Литвы, Латвии, Франции, США и их лично видел министр. Зуб даёт.
86
23
белоруссия
РИА Новости
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60
мвд белоруссии, белоруссия, в мире

Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих

21:18 06.09.2020 (обновлено: 23:12 06.09.2020)
13046
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники студенческой акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что во время протестов, проходящих в стране по воскресеньям, силовики обратили внимание на молодых людей, которые "неумело маскируются в толпе".
"Они явно видны, такие "боевики", похожие на футбольных фанатов, анархистов, на таких бойцов, назовем их так, которых было много именно 9-10 числа (августа). А потом они резко вдруг растворились — кто-то в райотделе посидел, подумал, кто-то испугался, что ОМОН и внутренние войска им не преодолеть, — и в последующее время они стали прятаться за женщинами", — рассказал глава МВД в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, "примета нашего времени — девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков".
"Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои "боевые" сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать", — добавил министр.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 18:11Протесты в Белоруссии
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Караев также не исключил силовых акций со стороны протестующих.
"Никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл угас. Пусть попробуют — ОМОН, внутренние войска на месте. <...> Если кто-то решит, что с нами можно еще раз попробовать силовым путем, мы не дрогнем", — подчеркнул он.
При этом глава МВД добавил, что сами силовики не стремятся провоцировать, они хотят, чтобы "все решилось мирно".
Глава МВД также высказал мнение, что общество должно развиваться "эволюционным путем, конституционными изменениями, экономическими реформами", а попытка "сменить власть на улице" отбрасывает народ на 20 лет назад, "наступают разруха, голод, бандитизм, мародерство".
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Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.
В первые дни силовики жестко подавляли акции, они применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, за первые дни задержали почти семь тысяч человек, в ходе беспорядков пострадали сотни, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тактика хох лостана
6 сентября, 21:20
ASAlex Smolov
63201218
Боевики были с Польши, Украины, Чехии, России, Литвы, Латвии, Франции, США и их лично видел министр. Зуб даёт.
6 сентября, 21:42
Aleksandr.thebest AleksandrAleksandr.thebest Aleksandr
35811041
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