https://ria.ru/20200906/birmingem-1576834017.html

В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:44

2020-09-06T09:44

2020-09-06T09:44

великобритания

бирмингем

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингем</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс."Мы можем подтвердить, что сегодня (в воскресенье, 6 сентября) приблизительно в 0.30 (2.30 мск) нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения", - сообщила полиция.На данный момент стражи порядка не могут сказать, сколько человек ранены и насколько серьезно.

https://ria.ru/20200729/1575102899.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, бирмингем, в мире