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В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T09:44
2020-09-06T09:44
великобритания
бирмингем
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингем</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс."Мы можем подтвердить, что сегодня (в воскресенье, 6 сентября) приблизительно в 0.30 (2.30 мск) нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения", - сообщила полиция.На данный момент стражи порядка не могут сказать, сколько человек ранены и насколько серьезно.
https://ria.ru/20200729/1575102899.html
великобритания
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великобритания, бирмингем, в мире

В Великобритании несколько человек получили ножевые ранения при нападении

09:44 06.09.2020
1933
© AP Photo / Matt DunhamПолиция в Великобритании
Полиция в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Полиция в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения в городе Бирмингем в Великобритании, говорится в заявлении полиции региона Уэст-Мидландс.
"Мы можем подтвердить, что сегодня (в воскресенье, 6 сентября) приблизительно в 0.30 (2.30 мск) нас вызвали на сообщения о ножевом ранении в центре города Бирмингем. Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения", - сообщила полиция.
На данный момент стражи порядка не могут сказать, сколько человек ранены и насколько серьезно.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 13:17
В Портленде в результате нападения с ножом пострадали несколько человек
2025612
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ВеликобританияБирмингемВ мире
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