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https://ria.ru/20200906/bikini-1576839133.html
Экс-"ангел" Victoria’s Secret поразила фанатов фотографией в бикини
Бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фото в красном бикини. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:48
2020-09-06T15:40
культура
алессандра амбросио
шоу-бизнес
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бразильская модель <a href="https://ria.ru/person_alessandra-ambrosio" target="_blank">Алессандра Амбросио</a> опубликовала фото в красном бикини. Снимок был сделан во время отдыха во Флориде. Таким образом экс-"ангел" Victoria’s Secret решила прорекламировать линию купальников собственного бренда.Подписчики оценили фигуру модели."Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", - написал пользователь ricecrack3r."Красавица Бразилии", - отметил madsonmarquesoficial."Богиня", - отреагировала hyucova.
https://ria.ru/20200902/klum-1576613209.html
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алессандра амбросио, шоу-бизнес, в мире

Экс-"ангел" Victoria’s Secret поразила фанатов фотографией в бикини

13:48 06.09.2020 (обновлено: 15:40 06.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБразильская супермодель Алессандра Амбросио
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фото в красном бикини.
Снимок был сделан во время отдыха во Флориде. Таким образом экс-"ангел" Victoria’s Secret решила прорекламировать линию купальников собственного бренда.
Подписчики оценили фигуру модели.
"Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", - написал пользователь ricecrack3r.
"Красавица Бразилии", - отметил madsonmarquesoficial.
"Богиня", - отреагировала hyucova.
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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КультураАлессандра АмбросиоШоу-бизнесВ мире
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