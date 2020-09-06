https://ria.ru/20200906/bikini-1576839133.html

Экс-"ангел" Victoria’s Secret поразила фанатов фотографией в бикини

Бразильская модель Алессандра Амбросио опубликовала фото в красном бикини. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:48

2020-09-06T13:48

2020-09-06T15:40

культура

алессандра амбросио

шоу-бизнес

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бразильская модель <a href="https://ria.ru/person_alessandra-ambrosio" target="_blank">Алессандра Амбросио</a> опубликовала фото в красном бикини. Снимок был сделан во время отдыха во Флориде. Таким образом экс-"ангел" Victoria’s Secret решила прорекламировать линию купальников собственного бренда.Подписчики оценили фигуру модели."Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел", - написал пользователь ricecrack3r."Красавица Бразилии", - отметил madsonmarquesoficial."Богиня", - отреагировала hyucova.

https://ria.ru/20200902/klum-1576613209.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алессандра амбросио, шоу-бизнес, в мире