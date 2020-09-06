Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
17:57 06.09.2020 (обновлено: 18:20 06.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты.
На прошлой неделе в оппозиционных белорусских telegram-каналах стали распространяться фотографии с нашивками на шлемах омоновцев, напоминающих флаги Дагестана. При этом бросалось в глаза, что цвета на нашивках отличались у разных бойцов - у кого-то был зелёный цвет, у кого-то салатовый. Средняя полоска варьировалась от синей до чёрной.
В воскресенье на митинге корреспонденту РИА Новости удалось найти омоновцев с подобными наклейками.
"Это обычные светоотражающие катафоты, необходимые, чтобы служащий не попал под колёса милицейской техники на проезжей части. Цвета катафотов ничего не обозначают, поэтому они разные. А три разных цвета нужны, чтобы катафот переливался", - пояснили они корреспонденту РИА Новости.