https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html

Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах

Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T17:57

2020-09-06T17:57

2020-09-06T18:20

республика дагестан

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты.На прошлой неделе в оппозиционных белорусских telegram-каналах стали распространяться фотографии с нашивками на шлемах омоновцев, напоминающих флаги <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>. При этом бросалось в глаза, что цвета на нашивках отличались у разных бойцов - у кого-то был зелёный цвет, у кого-то салатовый. Средняя полоска варьировалась от синей до чёрной.В воскресенье на митинге корреспонденту РИА Новости удалось найти омоновцев с подобными наклейками.

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

Степан Краснов Скоро оппозиция увидит там как бы бурятский спецназ, как в Крыму. Вымпел на Донбассе......... Всё повторяется.... 117

kotofej А как выглядит обычный катафот, к примеру, Воронежской области???))) 75

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, минск, белоруссия, в мире