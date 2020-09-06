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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T17:57
2020-09-06T18:20
республика дагестан
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты.На прошлой неделе в оппозиционных белорусских telegram-каналах стали распространяться фотографии с нашивками на шлемах омоновцев, напоминающих флаги <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестана</a>. При этом бросалось в глаза, что цвета на нашивках отличались у разных бойцов - у кого-то был зелёный цвет, у кого-то салатовый. Средняя полоска варьировалась от синей до чёрной.В воскресенье на митинге корреспонденту РИА Новости удалось найти омоновцев с подобными наклейками.
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Скоро оппозиция увидит там как бы бурятский спецназ, как в Крыму. Вымпел на Донбассе......... Всё повторяется....
117
А как выглядит обычный катафот, к примеру, Воронежской области???)))
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минск
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республика дагестан, минск, белоруссия, в мире

Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах

17:57 06.09.2020 (обновлено: 18:20 06.09.2020)
79864
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Минские омоновцы объяснили нашивки на шлемах, напомнившие оппозиции флаги кавказских республик РФ - это обычные светоотражающие катафоты.
На прошлой неделе в оппозиционных белорусских telegram-каналах стали распространяться фотографии с нашивками на шлемах омоновцев, напоминающих флаги Дагестана. При этом бросалось в глаза, что цвета на нашивках отличались у разных бойцов - у кого-то был зелёный цвет, у кого-то салатовый. Средняя полоска варьировалась от синей до чёрной.
В воскресенье на митинге корреспонденту РИА Новости удалось найти омоновцев с подобными наклейками.

"Это обычные светоотражающие катафоты, необходимые, чтобы служащий не попал под колёса милицейской техники на проезжей части. Цвета катафотов ничего не обозначают, поэтому они разные. А три разных цвета нужны, чтобы катафот переливался", - пояснили они корреспонденту РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Протесты в БелоруссииРеспублика ДагестанМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Скоро оппозиция увидит там как бы бурятский спецназ, как в Крыму. Вымпел на Донбассе......... Всё повторяется....
6 сентября, 18:34
Степан КрасновСтепан Краснов
821300022
А как выглядит обычный катафот, к примеру, Воронежской области???)))
6 сентября, 18:08
kkotofej
241021236
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