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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576835124.html
В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали более 90 человек
Протестные акции 5 сентября прошли в Белоруссии в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:37
2020-09-06T10:57
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Протестные акции 5 сентября прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания задержанных остались 34 правонарушителя, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики."Вчера, 5 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия... Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> несанкционированные мероприятия прошли в восьми местах. Так, по данным МВД, собравшиеся в 15.00 (совпадает с мск) в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись. В ведомстве также обратили внимание, что МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html
https://ria.ru/20200905/protesty-1576828090.html
Молодцы Гоните нац сброд
25
некогда Лукашенко по колхозам ездить, что теперь будет?
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9
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали более 90 человек

10:37 06.09.2020 (обновлено: 10:57 06.09.2020)
2492
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Протестные акции 5 сентября прошли в Белоруссии в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания задержанных остались 34 правонарушителя, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Вчера, 5 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия... Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 10:49Протесты в Белоруссии
В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в Минске несанкционированные мероприятия прошли в восьми местах. Так, по данным МВД, собравшиеся в 15.00 (совпадает с мск) в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись. В ведомстве также обратили внимание, что МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
Участницы протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 20:46Протесты в Белоруссии
Два белорусских телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах
65200210
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы Гоните нац сброд
6 сентября, 10:55
ASAlex Smolov
1910014
некогда Лукашенко по колхозам ездить, что теперь будет?
6 сентября, 10:38
Olga MironovaOlga Mironova
1200115
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