https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576835124.html

В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали более 90 человек

Протестные акции 5 сентября прошли в Белоруссии в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:37

2020-09-06T10:37

2020-09-06T10:57

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Протестные акции 5 сентября прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания задержанных остались 34 правонарушителя, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики."Вчера, 5 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия... Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - говорится в сообщении.В нем отмечается, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> несанкционированные мероприятия прошли в восьми местах. Так, по данным МВД, собравшиеся в 15.00 (совпадает с мск) в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись. В ведомстве также обратили внимание, что МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения мероприятий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576812614.html

https://ria.ru/20200905/protesty-1576828090.html

Alex Smolov Молодцы Гоните нац сброд 25

Olga Mironova некогда Лукашенко по колхозам ездить, что теперь будет? 19

9

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире