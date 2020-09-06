В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали более 90 человек
10:37 06.09.2020 (обновлено: 10:57 06.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Протестные акции 5 сентября прошли в Белоруссии в 18 населенных пунктах, в них участвовали около 4 тысяч человек, задержан 91 человек, в местах содержания задержанных остались 34 правонарушителя, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Вчера, 5 сентября, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия... Протестные акции прошли в 18 населенных пунктах. Общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 34 человека", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в Минске несанкционированные мероприятия прошли в восьми местах. Так, по данным МВД, собравшиеся в 15.00 (совпадает с мск) в районе Комаровского рынка граждане проследовали до площади Независимости, где провели митинг, а затем разошлись. В ведомстве также обратили внимание, что МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности проведения мероприятий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.