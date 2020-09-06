https://ria.ru/20200906/avvakum-1576835595.html

Фотовыставка о протопопе Аввакуме пройдет в Москве

Фотовыставка "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума и рассказывающая о современной жизни старообрядцев, откроется... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:05

2020-09-06T11:05

2020-09-06T11:05

религия и мировоззрение

протопоп аввакум

новости - религия и мировоззрение

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152955/96/1529559621_0:425:4077:2718_1400x0_80_0_0_305ff1974893f309097c8703e17ee832.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Фотовыставка "Лики старообрядчества", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума и рассказывающая о современной жизни старообрядцев, откроется в воскресенье в духовном центре Русской православной старообрядческой церкви - Рогожской слободе.Проект является победителем грантового конкурса фонда, реализуемого в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Автор идеи выставки – потомственный старовер, фотохудожник и поэт Александр Холмогоров."Экспозиция расскажет о жизни старообрядческих приходов в наши дни. Перед зрителями предстанут фотопортреты староверов со всей страны и красоты окружающей природы. Снимки оформлены в паспарту и багет и кажутся живописными картинами. Посетители выставки словно попадут в прошлый век - так неторопливо и спокойно живут старообрядцы. Подобное душевное спокойствие, как правило, не свойственно человеку XXI века", - сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.Кроме того, среди экспонатов можно будет найти духовные стихи современных поэтов-старообрядцев. Всего выставка включает 120 работ фотографов из Москвы, города Клинцы Брянской области, Республики Алтай, Барнаула и Иркутска. В день открытия экспозиции также состоится творческая встреча с автором проекта Александром Холмогоровым.Выставка пройдет в Рождественском храме церковного комплекса "Рогожское" 1804 года постройки, уточнили в Российском фонде культуры.Также в воскресенье в столичном Доме музыки состоится концерт хоровой музыки "Распевы святой Руси", организованный при поддержке Русской православной старообрядческой церкви."Ежегодно мы проводим концерт в неделю Жен мироносиц – второе воскресение после Пасхи, - но из-за эпидемии перенесли его на 6 сентября. В этом году событие также приурочено к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума", - сообщили РИА Новости организаторы.По их словам, в программе - песнопения знаменного, демественного, путевого, иргизского, болгарского распевов, а также духовные стихи и поместные напевы. В концерте примут участие московский старообрядческий хор Покровского собора, хор храма Успения Пресвятой Богородицы из Нижнего Новгорода, Новосибирский старообрядческий хор, ржевский хор храма Покрова Пресвятой Богородицы, а также архиерейский хор православной старообрядческой Славской епархии "Благовестник" из Румынии.Ранее глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий планировал провести в 2020 году празднование 400-летия со дня рождения одного из идеологов старообрядчества - протопопа Аввакума. Эту инициативу одобрили президент России и Минкультуры. Юбилей планировали масштабно отпраздновать в старообрядческих центрах Сибири, на Дальнем Востоке и за рубежом. Митрополит Корнилий особо выделил места, непосредственно связанные с жизнью протопопа Аввакума: "Это волжские берега, село Григорово, где он родился, Пустозерск, где его сожгли".Протопоп Аввакум (1620-1682) – один из идеологов старообрядчества. В 1650-е годы он выступил против церковной реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, целью которой было приведение обрядов Русской церкви в соответствие с греческой традицией. За свои взгляды Аввакум больше 20 лет провел в ссылках и тюрьмах, и в итоге был сожжен живьем.

https://ria.ru/20200615/1572971333.html

https://ria.ru/20190429/1553162795.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протопоп аввакум, новости - религия и мировоззрение, москва