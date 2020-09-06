https://ria.ru/20200906/avtomobil-1576845779.html

В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием

Легковой автомобиль с "негосударственной атрибутикой", а также ножами нескольких видов и топором обнаружен в Минске, сообщила РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T18:51

2020-09-06T18:51

2020-09-06T18:51

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль с "негосударственной атрибутикой", а также ножами нескольких видов и топором обнаружен в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В Минске в воскресенье проходит массовая несанкционированная акция противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Акция сопровождается задержаниями протестующих."Сегодня при обеспечении безопасности дорожного движения сотрудники ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel, в котором находилась негосударственная атрибутика… В ходе проверки сотрудники нашли в салоне и багажнике авто не только негосударственную атрибутику, но и несколько ножей различных видов, топор, наклейки с надписью "Забастовка", "Мы требуем переговоров с народом", - рассказала Ганусевич.Она также отметила, что при приближении милицейского автомобиля водитель закрыл машину и скрылся в неизвестном направлении, однако позднее машина была вскрыта правоохранителями для осмотра.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html

Alex Smolov Молодцы гоните нацист. очищайте свою страну от нечести 76

Deyn Donovan -- и оружием--- НОЖ И ТОПОР. Которыми разрешено владеть, перевозить, хранить и т.д. И еще не ясно его, или подкинули. Если бы огнестрел- пришлось бы выяснять откуда взялся, побивать по базам, по баллистики. А нож и топор- пофиг, зато в заголовках можно по орать про оружие. 72

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире