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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/avtomobil-1576845779.html
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
Легковой автомобиль с "негосударственной атрибутикой", а также ножами нескольких видов и топором обнаружен в Минске, сообщила РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T18:51
2020-09-06T18:51
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Легковой автомобиль с "негосударственной атрибутикой", а также ножами нескольких видов и топором обнаружен в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В Минске в воскресенье проходит массовая несанкционированная акция противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Акция сопровождается задержаниями протестующих."Сегодня при обеспечении безопасности дорожного движения сотрудники ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel, в котором находилась негосударственная атрибутика… В ходе проверки сотрудники нашли в салоне и багажнике авто не только негосударственную атрибутику, но и несколько ножей различных видов, топор, наклейки с надписью "Забастовка", "Мы требуем переговоров с народом", - рассказала Ганусевич.Она также отметила, что при приближении милицейского автомобиля водитель закрыл машину и скрылся в неизвестном направлении, однако позднее машина была вскрыта правоохранителями для осмотра.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576844531.html
Молодцы гоните нацист. очищайте свою страну от нечести
76
-- и оружием--- НОЖ И ТОПОР. Которыми разрешено владеть, перевозить, хранить и т.д. И еще не ясно его, или подкинули. Если бы огнестрел- пришлось бы выяснять откуда взялся, побивать по базам, по баллистики. А нож и топор- пофиг, зато в заголовках можно по орать про оружие.
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием

18:51 06.09.2020
6242
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Легковой автомобиль с "негосударственной атрибутикой", а также ножами нескольких видов и топором обнаружен в Минске, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
В Минске в воскресенье проходит массовая несанкционированная акция противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция несет службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Акция сопровождается задержаниями протестующих.
"Сегодня при обеспечении безопасности дорожного движения сотрудники ДПС ГАИ Ленинского РУВД Минска на Партизанском проспекте обратили внимание на автомобиль Opel, в котором находилась негосударственная атрибутика… В ходе проверки сотрудники нашли в салоне и багажнике авто не только негосударственную атрибутику, но и несколько ножей различных видов, топор, наклейки с надписью "Забастовка", "Мы требуем переговоров с народом", - рассказала Ганусевич.
Она также отметила, что при приближении милицейского автомобиля водитель закрыл машину и скрылся в неизвестном направлении, однако позднее машина была вскрыта правоохранителями для осмотра.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы гоните нацист. очищайте свою страну от нечести
6 сентября, 18:58
ASAlex Smolov
4320156
-- и оружием--- НОЖ И ТОПОР. Которыми разрешено владеть, перевозить, хранить и т.д. И еще не ясно его, или подкинули. Если бы огнестрел- пришлось бы выяснять откуда взялся, побивать по базам, по баллистики. А нож и топор- пофиг, зато в заголовках можно по орать про оружие.
6 сентября, 18:56
Deyn DonovanDeyn Donovan
21001248
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