https://ria.ru/20200906/astrolog-1576800857.html

Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака

Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T04:45

2020-09-06T04:45

2020-09-06T04:45

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости</strong>. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, <a href="https://www.yourtango.com/2020336600/how-women-zodiac-fall-in-love-according-astrology" target="_blank">подчеркивает</a> Your Tango.<strong>Овны </strong>любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение. <strong>Тельцы </strong>невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений. <strong>Близнецам</strong> нужно сначала тщательно изучить все имеющиеся возможности, а уж потом делать выбор. Им бывает сложно сосредоточиться на одних отношениях, но если вы заинтересуете девушку, она будет вести с вами интеллектуальные разговоры и задавать глубокие вопросы. Она не любит скучать, и хорошо бы иметь в запасе идеи небанального времяпрепровождения. Если вы им докажите, что понимаете их, они скорее вам откроются. Когда между вами возникнет крепкая эмоциональная связь, они уже никуда от вас не денутся, и будут любить такой чистой любовью, что вы вряд ли захотите с ней расстаться.Со <strong>Львами</strong> у вас каждый день будут новые приключения. Они страстные, у них много энергии, и свои чувства они не скрывают. <strong>Девы</strong> не спешат влюбляться. Они аккуратны и осторожны, и им нужно понимать, что ваши отношения не нарушат их образ жизни. Чтобы завоевать сердце представительницы этого знака, нужно действовать медленно. Они перфекционисты, и им нужно быть уверенными в ваших намерениях. Отношения с <strong>Весами</strong> принесут вам массу удовольствия. Они способны создавать прочные и долговременные эмоциональные связи со своими партнерами. Рожденные под этим знаком будут вкладываться в отношения, но и от вас будут ждать того же. Если вы на это готовы, можете смело рассчитывать на крепкую связь.Встречаться со <strong>Скорпионами</strong> непросто, но если они влюбляются, то полностью отдаются своей страсти. При этом по-настоящему они раскроются только тогда, когда будут полностью вам доверять. С ними лучше не спешить, даже если вам кажется, что им хочется более быстрого развития отношений. <strong>Стрельцы </strong>не готовы ради первого встречного расстаться со своей независимостью. <strong>Козероги </strong> тоже не любят спешить. Они трудоголики и готовы потратить время на создание чудесных отношений. Они амбициозны и часто обращают внимание на тех, кто уже многого достиг. Им важно понимать, что партнер стоит того, чтобы его завоевывать и предпочитают тех, кто ставит цели и не стоит на месте. На этом пути они будут поддерживать каждый ваш шаг. Женщина <strong>Водолей</strong> любит все, а не только людей. Поэтому бывает сложно понять, романтичны ли ее намерения. Хорошо, когда отношения с ней начинаются с дружбы, а потом уже перерастают в нечто большее. Партнеру придется разделять ее увлечения и заботу об окружающем мире.Если кто и может влюбиться с первого взгляда, так это <strong>Рыбы</strong>. У нее всегда большие планы на отношения, и она вдохновит своих партнеров на самые смелые фантазии. Это глубоко эмоциональный знак, представительницы этого знака хотят, чтобы мужчина ее обнял и продемонстрировал, что на самом деле чувствует.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, стиль жизни, новости культуры