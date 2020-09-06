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https://ria.ru/20200906/astrolog-1576800857.html
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T04:45
2020-09-06T04:45
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости</strong>. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, <a href="https://www.yourtango.com/2020336600/how-women-zodiac-fall-in-love-according-astrology" target="_blank">подчеркивает</a> Your Tango.<strong>Овны </strong>любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение. <strong>Тельцы </strong>невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений. <strong>Близнецам</strong> нужно сначала тщательно изучить все имеющиеся возможности, а уж потом делать выбор. Им бывает сложно сосредоточиться на одних отношениях, но если вы заинтересуете девушку, она будет вести с вами интеллектуальные разговоры и задавать глубокие вопросы. Она не любит скучать, и хорошо бы иметь в запасе идеи небанального времяпрепровождения. Если вы им докажите, что понимаете их, они скорее вам откроются. Когда между вами возникнет крепкая эмоциональная связь, они уже никуда от вас не денутся, и будут любить такой чистой любовью, что вы вряд ли захотите с ней расстаться.Со <strong>Львами</strong> у вас каждый день будут новые приключения. Они страстные, у них много энергии, и свои чувства они не скрывают. <strong>Девы</strong> не спешат влюбляться. Они аккуратны и осторожны, и им нужно понимать, что ваши отношения не нарушат их образ жизни. Чтобы завоевать сердце представительницы этого знака, нужно действовать медленно. Они перфекционисты, и им нужно быть уверенными в ваших намерениях. Отношения с <strong>Весами</strong> принесут вам массу удовольствия. Они способны создавать прочные и долговременные эмоциональные связи со своими партнерами. Рожденные под этим знаком будут вкладываться в отношения, но и от вас будут ждать того же. Если вы на это готовы, можете смело рассчитывать на крепкую связь.Встречаться со <strong>Скорпионами</strong> непросто, но если они влюбляются, то полностью отдаются своей страсти. При этом по-настоящему они раскроются только тогда, когда будут полностью вам доверять. С ними лучше не спешить, даже если вам кажется, что им хочется более быстрого развития отношений. <strong>Стрельцы </strong>не готовы ради первого встречного расстаться со своей независимостью. <strong>Козероги </strong> тоже не любят спешить. Они трудоголики и готовы потратить время на создание чудесных отношений. Они амбициозны и часто обращают внимание на тех, кто уже многого достиг. Им важно понимать, что партнер стоит того, чтобы его завоевывать и предпочитают тех, кто ставит цели и не стоит на месте. На этом пути они будут поддерживать каждый ваш шаг. Женщина <strong>Водолей</strong> любит все, а не только людей. Поэтому бывает сложно понять, романтичны ли ее намерения. Хорошо, когда отношения с ней начинаются с дружбы, а потом уже перерастают в нечто большее. Партнеру придется разделять ее увлечения и заботу об окружающем мире.Если кто и может влюбиться с первого взгляда, так это <strong>Рыбы</strong>. У нее всегда большие планы на отношения, и она вдохновит своих партнеров на самые смелые фантазии. Это глубоко эмоциональный знак, представительницы этого знака хотят, чтобы мужчина ее обнял и продемонстрировал, что на самом деле чувствует.
https://ria.ru/20200830/horoscope-1576437234.html
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гороскоп, стиль жизни, новости культуры

Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака

04:45 06.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВлюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля "Крым-eXstreme"
Влюбленные на берегу поселка Оленевка во время фестиваля Крым-eXstreme - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, подчеркивает Your Tango.
Овны любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение.
Тельцы невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений.
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Близнецам нужно сначала тщательно изучить все имеющиеся возможности, а уж потом делать выбор. Им бывает сложно сосредоточиться на одних отношениях, но если вы заинтересуете девушку, она будет вести с вами интеллектуальные разговоры и задавать глубокие вопросы. Она не любит скучать, и хорошо бы иметь в запасе идеи небанального времяпрепровождения.

"Романтические отношения с Раками сулят вам эмоциональный взрыв, о котором вы не подозревали. Сначала они ведут себя довольно робко, но постепенно дают волю своим чувствам", — пишет астролог.

Если вы им докажите, что понимаете их, они скорее вам откроются. Когда между вами возникнет крепкая эмоциональная связь, они уже никуда от вас не денутся, и будут любить такой чистой любовью, что вы вряд ли захотите с ней расстаться.
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"Влюбляются они быстро, но способны долго сохранять верность. Им очень важны комплименты и знаки внимания. Рядом с собой рожденные под этим знаком хотят видеть тех, кто так же любит жизнь, как они", — считает астролог.

Девы не спешат влюбляться. Они аккуратны и осторожны, и им нужно понимать, что ваши отношения не нарушат их образ жизни. Чтобы завоевать сердце представительницы этого знака, нужно действовать медленно. Они перфекционисты, и им нужно быть уверенными в ваших намерениях.
Отношения с Весами принесут вам массу удовольствия. Они способны создавать прочные и долговременные эмоциональные связи со своими партнерами. Рожденные под этим знаком будут вкладываться в отношения, но и от вас будут ждать того же. Если вы на это готовы, можете смело рассчитывать на крепкую связь.
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Стрельцы не готовы ради первого встречного расстаться со своей независимостью.

"Они будут ждать человека, который окажется рядом в нужное время и будет готов развиваться вместе с ними. Когда они по-настоящему влюбляются, то мотивируют партнера на проявление лучших качеств и личностный рост", — предупреждает астролог.

Козероги тоже не любят спешить. Они трудоголики и готовы потратить время на создание чудесных отношений. Они амбициозны и часто обращают внимание на тех, кто уже многого достиг. Им важно понимать, что партнер стоит того, чтобы его завоевывать и предпочитают тех, кто ставит цели и не стоит на месте. На этом пути они будут поддерживать каждый ваш шаг.
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Если кто и может влюбиться с первого взгляда, так это Рыбы. У нее всегда большие планы на отношения, и она вдохновит своих партнеров на самые смелые фантазии. Это глубоко эмоциональный знак, представительницы этого знака хотят, чтобы мужчина ее обнял и продемонстрировал, что на самом деле чувствует.
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