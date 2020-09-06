https://ria.ru/20200906/astrolog-1576800857.html
Астролог рассказала, как влюбляются женщины каждого знака
Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T04:45
2020-09-06T04:45
2020-09-06T04:45
культура
гороскоп
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152502/44/1525024485_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_3e609f9e374cc794be4a3f39a435f77f.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости</strong>. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, <a href="https://www.yourtango.com/2020336600/how-women-zodiac-fall-in-love-according-astrology" target="_blank">подчеркивает</a> Your Tango.<strong>Овны </strong>любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение. <strong>Тельцы </strong>невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений. <strong>Близнецам</strong> нужно сначала тщательно изучить все имеющиеся возможности, а уж потом делать выбор. Им бывает сложно сосредоточиться на одних отношениях, но если вы заинтересуете девушку, она будет вести с вами интеллектуальные разговоры и задавать глубокие вопросы. Она не любит скучать, и хорошо бы иметь в запасе идеи небанального времяпрепровождения. Если вы им докажите, что понимаете их, они скорее вам откроются. Когда между вами возникнет крепкая эмоциональная связь, они уже никуда от вас не денутся, и будут любить такой чистой любовью, что вы вряд ли захотите с ней расстаться.Со <strong>Львами</strong> у вас каждый день будут новые приключения. Они страстные, у них много энергии, и свои чувства они не скрывают. <strong>Девы</strong> не спешат влюбляться. Они аккуратны и осторожны, и им нужно понимать, что ваши отношения не нарушат их образ жизни. Чтобы завоевать сердце представительницы этого знака, нужно действовать медленно. Они перфекционисты, и им нужно быть уверенными в ваших намерениях. Отношения с <strong>Весами</strong> принесут вам массу удовольствия. Они способны создавать прочные и долговременные эмоциональные связи со своими партнерами. Рожденные под этим знаком будут вкладываться в отношения, но и от вас будут ждать того же. Если вы на это готовы, можете смело рассчитывать на крепкую связь.Встречаться со <strong>Скорпионами</strong> непросто, но если они влюбляются, то полностью отдаются своей страсти. При этом по-настоящему они раскроются только тогда, когда будут полностью вам доверять. С ними лучше не спешить, даже если вам кажется, что им хочется более быстрого развития отношений. <strong>Стрельцы </strong>не готовы ради первого встречного расстаться со своей независимостью. <strong>Козероги </strong> тоже не любят спешить. Они трудоголики и готовы потратить время на создание чудесных отношений. Они амбициозны и часто обращают внимание на тех, кто уже многого достиг. Им важно понимать, что партнер стоит того, чтобы его завоевывать и предпочитают тех, кто ставит цели и не стоит на месте. На этом пути они будут поддерживать каждый ваш шаг. Женщина <strong>Водолей</strong> любит все, а не только людей. Поэтому бывает сложно понять, романтичны ли ее намерения. Хорошо, когда отношения с ней начинаются с дружбы, а потом уже перерастают в нечто большее. Партнеру придется разделять ее увлечения и заботу об окружающем мире.Если кто и может влюбиться с первого взгляда, так это <strong>Рыбы</strong>. У нее всегда большие планы на отношения, и она вдохновит своих партнеров на самые смелые фантазии. Это глубоко эмоциональный знак, представительницы этого знака хотят, чтобы мужчина ее обнял и продемонстрировал, что на самом деле чувствует.
https://ria.ru/20200830/horoscope-1576437234.html
https://ria.ru/20200816/1575800837.html
https://ria.ru/20200822/goroskop-1576108216.html
https://ria.ru/20200809/1575500749.html
https://ria.ru/20200627/1573529411.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152502/44/1525024485_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_5d90d943df5f0b4e3c746cf53abf33b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гороскоп, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости
. Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли, рассказала, как влюбляются женщины каждого знака зодиака. Знание этих особенностей поможет понять, на какой стадии находятся отношения и что с ними делать дальше, подчеркивает
Your Tango.
Овны любят чувствовать себя хозяйками отношений и обычно не возражают, если они развиваются довольно быстро. Они импульсивны и спонтанны, но если у них есть цель, они сделают все, чтобы ее достичь. Представительницы этого знака любят сами дарить и получать знаки внимания. Иногда кажется, что они хотят полностью контролировать ситуацию, но на самом деле им нравится, когда партнер высказывает свое мнение.
Тельцы невероятно честные и никогда не станут обманывать своих партнеров. Они очень серьезно относятся к отношениям, но любовь с первого взгляда – это не про них. Им важно понимать, что партнер готов вкладываться в совместную жизнь. Они вряд ли вам откроются, пока не будут уверены в серьезности ваших намерений.
Близнецам нужно сначала тщательно изучить все имеющиеся возможности, а уж потом делать выбор. Им бывает сложно сосредоточиться на одних отношениях, но если вы заинтересуете девушку, она будет вести с вами интеллектуальные разговоры и задавать глубокие вопросы. Она не любит скучать, и хорошо бы иметь в запасе идеи небанального времяпрепровождения.
"Романтические отношения с Раками сулят вам эмоциональный взрыв, о котором вы не подозревали. Сначала они ведут себя довольно робко, но постепенно дают волю своим чувствам", — пишет астролог.
Если вы им докажите, что понимаете их, они скорее вам откроются. Когда между вами возникнет крепкая эмоциональная связь, они уже никуда от вас не денутся, и будут любить такой чистой любовью, что вы вряд ли захотите с ней расстаться.
Со Львами у вас каждый день будут новые приключения. Они страстные, у них много энергии, и свои чувства они не скрывают.
"Влюбляются они быстро, но способны долго сохранять верность. Им очень важны комплименты и знаки внимания. Рядом с собой рожденные под этим знаком хотят видеть тех, кто так же любит жизнь, как они", — считает астролог.
Девы не спешат влюбляться. Они аккуратны и осторожны, и им нужно понимать, что ваши отношения не нарушат их образ жизни. Чтобы завоевать сердце представительницы этого знака, нужно действовать медленно. Они перфекционисты, и им нужно быть уверенными в ваших намерениях.
Отношения с Весами принесут вам массу удовольствия. Они способны создавать прочные и долговременные эмоциональные связи со своими партнерами. Рожденные под этим знаком будут вкладываться в отношения, но и от вас будут ждать того же. Если вы на это готовы, можете смело рассчитывать на крепкую связь.
Встречаться со Скорпионами непросто, но если они влюбляются, то полностью отдаются своей страсти. При этом по-настоящему они раскроются только тогда, когда будут полностью вам доверять. С ними лучше не спешить, даже если вам кажется, что им хочется более быстрого развития отношений.
Стрельцы не готовы ради первого встречного расстаться со своей независимостью.
"Они будут ждать человека, который окажется рядом в нужное время и будет готов развиваться вместе с ними. Когда они по-настоящему влюбляются, то мотивируют партнера на проявление лучших качеств и личностный рост", — предупреждает астролог.
Козероги тоже не любят спешить. Они трудоголики и готовы потратить время на создание чудесных отношений. Они амбициозны и часто обращают внимание на тех, кто уже многого достиг. Им важно понимать, что партнер стоит того, чтобы его завоевывать и предпочитают тех, кто ставит цели и не стоит на месте. На этом пути они будут поддерживать каждый ваш шаг.
Женщина Водолей любит все, а не только людей. Поэтому бывает сложно понять, романтичны ли ее намерения. Хорошо, когда отношения с ней начинаются с дружбы, а потом уже перерастают в нечто большее. Партнеру придется разделять ее увлечения и заботу об окружающем мире.
Если кто и может влюбиться с первого взгляда, так это Рыбы. У нее всегда большие планы на отношения, и она вдохновит своих партнеров на самые смелые фантазии. Это глубоко эмоциональный знак, представительницы этого знака хотят, чтобы мужчина ее обнял и продемонстрировал, что на самом деле чувствует.