https://ria.ru/20200906/argentina-1576831995.html

Преподаватель умерла во время лекции в Zoom

В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание Clarin. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T05:04

2020-09-06T05:04

2020-09-06T05:06

коронавирус covid-19

аргентина

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентине</a> во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание <a href="https://www.clarin.com/" target="_blank">Clarin</a>.Инцидент произошел в минувшую среду. По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла. Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 4 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, аргентина, в мире