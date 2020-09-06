Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/argentina-1576831995.html
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание Clarin. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T05:04
2020-09-06T05:06
коронавирус covid-19
аргентина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1400x0_80_0_0_fdafba205d001fd500726654dcaf78ce.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентине</a> во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание <a href="https://www.clarin.com/" target="_blank">Clarin</a>.Инцидент произошел в минувшую среду. По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла. Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 4 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/covid-1576063515.html
1
аргентина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1400x0_80_0_0_6ac5fed2d1d1d0d5624102c0b4e0863f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аргентина, в мире

Преподаватель умерла во время лекции в Zoom

05:04 06.09.2020 (обновлено: 05:06 06.09.2020)
32892
© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание Clarin.
Инцидент произошел в минувшую среду. По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла.
Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.
Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.
Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 4 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 08:00
Женщина c подозрением на коронавирус умерла в очереди в больнице
81117176920
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19АргентинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии Азербайджана
Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
Наргиз
Наргиз резко высказалась о поведении Ефремова в суде
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Маска на лице
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
Алексей Навальный
Глава МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Директор Канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурич
Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Марьяна Ро
Избитая в Москве блогерша пригрозила своим обидчикам
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Фургал рассказал о жизни в СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния