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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20200906/arena-1576851170.html
В Адыгее открылась первая ледовая арена
Первая на территории Адыгеи ледовая арена "Оштен", построенная по нацпроекту, открылась в воскресенье, она начала принимать спортсменов и болельщиков, сообщает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T22:27
2020-09-06T22:27
республика адыгея
олег матыцин
мурат кумпилов
республика адыгея
хоккей
спорт
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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Первая на территории <a href="https://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank">Адыгеи</a> ледовая арена "Оштен", построенная по нацпроекту, открылась в воскресенье, она начала принимать спортсменов и болельщиков, сообщает пресс-служба правительства региона."Министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> и глава республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> приняли участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Оштен" – первой на территории Адыгеи. Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая стоимость объекта составила 262 миллионов рублей. Ледовое поле катка имеет размеры 29х60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для маломобильных групп населения. Объект имеет всё необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня."Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более такими мегапопулярными, как фигурное катание и хоккей. И самое главное – вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни", – цитирует пресс-служба Кумпилова.В честь открытия на ледовой арене состоялся матч между командой хоккейного клуба "Policeman" Российской секции Международной полицейской ассоциации и Сборной любителей хоккея Адыгеи, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843131.html
республика адыгея
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олег матыцин, мурат кумпилов, республика адыгея, хоккей, спорт

В Адыгее открылась первая ледовая арена

22:27 06.09.2020
23
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Первая на территории Адыгеи ледовая арена "Оштен", построенная по нацпроекту, открылась в воскресенье, она начала принимать спортсменов и болельщиков, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава республики Мурат Кумпилов приняли участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Оштен" – первой на территории Адыгеи. Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общая стоимость объекта составила 262 миллионов рублей. Ледовое поле катка имеет размеры 29х60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для маломобильных групп населения. Объект имеет всё необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.
"Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более такими мегапопулярными, как фигурное катание и хоккей. И самое главное – вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни", – цитирует пресс-служба Кумпилова.
В честь открытия на ледовой арене состоялся матч между командой хоккейного клуба "Policeman" Российской секции Международной полицейской ассоциации и Сборной любителей хоккея Адыгеи, добавляется в релизе.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Республика АдыгеяОлег МатыцинМурат КумпиловРеспублика АдыгеяХоккейСпорт
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