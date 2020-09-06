https://ria.ru/20200906/arena-1576851170.html

В Адыгее открылась первая ледовая арена

Первая на территории Адыгеи ледовая арена "Оштен", построенная по нацпроекту, открылась в воскресенье, она начала принимать спортсменов и болельщиков, сообщает... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T22:27

2020-09-06T22:27

2020-09-06T22:27

республика адыгея

олег матыцин

мурат кумпилов

республика адыгея

хоккей

спорт

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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Первая на территории <a href="https://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank">Адыгеи</a> ледовая арена "Оштен", построенная по нацпроекту, открылась в воскресенье, она начала принимать спортсменов и болельщиков, сообщает пресс-служба правительства региона."Министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> и глава республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> приняли участие в торжественной церемонии открытия ледовой арены "Оштен" – первой на территории Адыгеи. Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни", - говорится в сообщении.Отмечается, что общая стоимость объекта составила 262 миллионов рублей. Ледовое поле катка имеет размеры 29х60 метров; трибуны рассчитаны на 301 зрителя, включая места для маломобильных групп населения. Объект имеет всё необходимое для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня."Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы у жителей Адыгеи была возможность заниматься разными видами спорта, тем более такими мегапопулярными, как фигурное катание и хоккей. И самое главное – вместе со всей страной мы формируем культуру здорового образа жизни", – цитирует пресс-служба Кумпилова.В честь открытия на ледовой арене состоялся матч между командой хоккейного клуба "Policeman" Российской секции Международной полицейской ассоциации и Сборной любителей хоккея Адыгеи, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843131.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин, мурат кумпилов, республика адыгея, хоккей, спорт