https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html
Минспорт и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве
Минспорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной инфраструктуры региона и расширении практики государственно-частного... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T17:02
2020-09-06T17:02
2020-09-06T17:02
республика адыгея
олег матыцин
минспорт
мурат кумпилов
министерство спорта рф
республика адыгея
спорт
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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Минспорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной инфраструктуры региона и расширении практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве спортобъектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Состоялась церемония подписания нового соглашения между <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">Министерством спорта России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">республикой Адыгея</a> о сотрудничестве в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что подписи под документом поставили министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> и глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a>."Документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду направлений, в том числе речь идёт о реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Так, будет продолжено развитие спортивной инфраструктуры региона..; оснащение спортивных объектов инвентарём и оборудованием; популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли… Отдельное внимание будет уделяться расширению практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта; внедрению научных инноваций в области физической культуры и спорта", - сообщается в релизе.Кроме того, намечено развитие инфраструктуры центров спортподготовки, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и формирования спортивного резерва."У нас с Министерством спорта РФ сложилась очень эффективная работа, убеждён, что намеченные планы будут реализованы в полном объёме. Со своей стороны Адыгея намерена выполнять все взятые на себя обязательства, достигать поставленных показателей в рамках нацпроектов", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам подписания соглашения.
https://ria.ru/20200818/1575933204.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег матыцин, минспорт, мурат кумпилов, министерство спорта рф, республика адыгея, спорт
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Минспорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной инфраструктуры региона и расширении практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве спортобъектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Состоялась церемония подписания нового соглашения между Министерством спорта России
и республикой Адыгея
о сотрудничестве в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подписи под документом поставили министр спорта РФ Олег Матыцин
и глава Адыгеи Мурат Кумпилов
.
"Документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду направлений, в том числе речь идёт о реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Так, будет продолжено развитие спортивной инфраструктуры региона..; оснащение спортивных объектов инвентарём и оборудованием; популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли… Отдельное внимание будет уделяться расширению практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта; внедрению научных инноваций в области физической культуры и спорта", - сообщается в релизе.
Кроме того, намечено развитие инфраструктуры центров спортподготовки, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и формирования спортивного резерва.
"У нас с Министерством спорта РФ сложилась очень эффективная работа, убеждён, что намеченные планы будут реализованы в полном объёме. Со своей стороны Адыгея намерена выполнять все взятые на себя обязательства, достигать поставленных показателей в рамках нацпроектов", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам подписания соглашения.