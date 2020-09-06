https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html

Минспорт и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве

Минспорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной инфраструктуры региона и расширении практики государственно-частного... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T17:02

2020-09-06T17:02

2020-09-06T17:02

республика адыгея

олег матыцин

минспорт

мурат кумпилов

министерство спорта рф

республика адыгея

спорт

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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Минспорта РФ и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве в развитии спортивной инфраструктуры региона и расширении практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве спортобъектов, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Состоялась церемония подписания нового соглашения между <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_sporta_RF/" target="_blank" data-auto="true">Министерством спорта России</a> и <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">республикой Адыгея</a> о сотрудничестве в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.Отмечается, что подписи под документом поставили министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> и глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a>."Документ предусматривает взаимодействие федерального ведомства и региона по ряду направлений, в том числе речь идёт о реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Так, будет продолжено развитие спортивной инфраструктуры региона..; оснащение спортивных объектов инвентарём и оборудованием; популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); подготовка и дополнительное профессиональное образование кадров для отрасли… Отдельное внимание будет уделяться расширению практики государственно-частного партнерства и концессионных соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта; внедрению научных инноваций в области физической культуры и спорта", - сообщается в релизе.Кроме того, намечено развитие инфраструктуры центров спортподготовки, совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и формирования спортивного резерва."У нас с Министерством спорта РФ сложилась очень эффективная работа, убеждён, что намеченные планы будут реализованы в полном объёме. Со своей стороны Адыгея намерена выполнять все взятые на себя обязательства, достигать поставленных показателей в рамках нацпроектов", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные по итогам подписания соглашения.

https://ria.ru/20200818/1575933204.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин, минспорт, мурат кумпилов, министерство спорта рф, республика адыгея, спорт