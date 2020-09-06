https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843131.html
Минспорт отметил эффективность Адыгеи в реализации спортпроекта
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил эффективность Адыгеи в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:40
2020-09-06T16:40
2020-09-06T16:40
республика адыгея
олег матыцин
мурат кумпилов
республика адыгея
спорт
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> отметил эффективность <a href="https://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank">Адыгеи</a> в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Матыцин и глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> провели рабочую встречу, где обсудили реализацию в республике федеральных программ в области спорта."Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры", - говорится в сообщении. Глава ведомства также отметил, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей.Сообщается, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведётся строительство четырех спортивных комплексов, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплены искусственные покрытия двух футбольных полей. В следующем году в республике будут построены один крупный и три малых спорткомплекса."Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. Также отмечается, что сейчас в Адыгее около 940 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.
https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html
республика адыгея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег матыцин, мурат кумпилов, республика адыгея, спорт, общество
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.
Министр спорта РФ Олег Матыцин
отметил эффективность Адыгеи
в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Матыцин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провели рабочую встречу, где обсудили реализацию в республике федеральных программ в области спорта.
"Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры", - говорится в сообщении. Глава ведомства также отметил, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей.
Сообщается, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведётся строительство четырех спортивных комплексов, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплены искусственные покрытия двух футбольных полей. В следующем году в республике будут построены один крупный и три малых спорткомплекса.
"Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. Также отмечается, что сейчас в Адыгее около 940 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.