https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843131.html

Минспорт отметил эффективность Адыгеи в реализации спортпроекта

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил эффективность Адыгеи в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:40

2020-09-06T16:40

2020-09-06T16:40

республика адыгея

олег матыцин

мурат кумпилов

республика адыгея

спорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147366/68/1473666832_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_f055352da44423b617e4511528d31382.jpg

<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> отметил эффективность <a href="https://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank">Адыгеи</a> в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Матыцин и глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> провели рабочую встречу, где обсудили реализацию в республике федеральных программ в области спорта."Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры", - говорится в сообщении. Глава ведомства также отметил, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей.Сообщается, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведётся строительство четырех спортивных комплексов, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплены искусственные покрытия двух футбольных полей. В следующем году в республике будут построены один крупный и три малых спорткомплекса."Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. Также отмечается, что сейчас в Адыгее около 940 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.

https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html

республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег матыцин, мурат кумпилов, республика адыгея, спорт, общество