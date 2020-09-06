Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843131.html
Минспорт отметил эффективность Адыгеи в реализации спортпроекта
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил эффективность Адыгеи в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:40
2020-09-06T16:40
республика адыгея
олег матыцин
мурат кумпилов
республика адыгея
спорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147366/68/1473666832_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_f055352da44423b617e4511528d31382.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Министр спорта РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Matycin1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Матыцин</a> отметил эффективность <a href="https://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank">Адыгеи</a> в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского правительства.Матыцин и глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> провели рабочую встречу, где обсудили реализацию в республике федеральных программ в области спорта."Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры", - говорится в сообщении. Глава ведомства также отметил, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей.Сообщается, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведётся строительство четырех спортивных комплексов, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплены искусственные покрытия двух футбольных полей. В следующем году в республике будут построены один крупный и три малых спорткомплекса."Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. Также отмечается, что сейчас в Адыгее около 940 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.
https://ria.ru/20200827/adygeya-1576397482.html
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147366/68/1473666832_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_47d83b3e5d8fc8f52a9b098703ca016a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег матыцин, мурат кумпилов, республика адыгея, спорт, общество

Минспорт отметил эффективность Адыгеи в реализации спортпроекта

16:40 06.09.2020
931
© Fotolia / halk24Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Fotolia / halk24
КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил эффективность Адыгеи в реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Матыцин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов провели рабочую встречу, где обсудили реализацию в республике федеральных программ в области спорта.
"Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Адыгее. По словам министра, Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров по уровню обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры", - говорится в сообщении. Глава ведомства также отметил, что пандемия практически не повлияла на выполнение работ, связанных с достижением национальных целей.
Сообщается, что в текущем году в рамках федерального проекта в Адыгее ведётся строительство четырех спортивных комплексов, создаются две новые площадки ГТО, приобретено оборудование для спортшкол олимпийского резерва, закуплены искусственные покрытия двух футбольных полей. В следующем году в республике будут построены один крупный и три малых спорткомплекса.
"Мы поставили перед собой задачу обеспечить шаговую доступность объектов спорта для жителей республики, в том числе в сельской местности", – цитирует пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи. Также отмечается, что сейчас в Адыгее около 940 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 18:29
Адыгея утвердила план подготовки объектов ЖКХ и "социалки" к зиме
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяОлег МатыцинМурат КумпиловРеспублика АдыгеяСпортОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Маргарита Грачева
Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением
Рыба в фольге
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Школьные рюкзаки
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым
Квартира
Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио
Экс-"ангел" Victoria’s Secret поразила фанатов фотографией в бикини
Фонтан Треви в Риме. 3 мая 2020 года
Что увидел в Риме и Венеции российский кинокритик
Реветь хочется: миллионы мух атаковали поселок
"Реветь хочется": миллионы мух атаковали поселок
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Минспорт и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве
Конкурс Ты супер
"Ты супер!" На НТВ объявили состав жюри нового сезона конкурса
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния