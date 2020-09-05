https://ria.ru/20200905/zaryade-1576690144.html

В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу

С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T06:32

2020-09-05T06:32

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<strong>Москва, 5 сен </strong>— <strong>РИА Новости. </strong>С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка, посвященная пандемии: оба события приурочены ко Дню города. Более 50 работ номинантов 1-й Московской Арт Премии украсили “Зарядье”. В Ледяной пещере разместился "Ноев ковчег" Максима Харлова, перед павильоном Заповедное посольство установлена пятиметровая скульптура Дмитрия Аске "Хранитель", а в Медиацентре можно увидеть видеоработы Дмитрия Венкова, Олеси Алексеевой и Алексея Горбунова. Посетители парка также смогут увидеть композицию из полированной нержавеющей стали "Агата" Григория Орехова — скульптура входит в коллекцию Русского музея и выставлялась в лондонской галерее Saatchi. А еще “Зарядье” представляет новое необычное арт-пространство “Северный тоннель”. Технический проход, расположенный на –1 уровне парка, был превращен в полноценный "урбан-променад". Получился маршрут, соединяющий две главные точки входа в парк — со стороны Васильевского спуска и от Китайгородского проезда. Первая выставка в “Северном тоннеле” называется "Вирус. Что это было?". Работы российских и зарубежных авторов, созданные в разных техниках и жанрах и стилизованные под гигантские скриншоты три на три метра, напоминают гигантскую ленту инстаграма. Среди участников экспозиции — немецкий художник Штеффен Крафт aka ICONEO, Кэти Меладзе, Андрей Шкарин и другие. В течение осени выставка будет дополняться –– в арт-пространстве планируется показать около 30 работ.

https://realty.ria.ru/20200901/zaryade-1576568018.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, зарядье, русский музей, москва