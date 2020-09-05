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Культура
https://ria.ru/20200905/zaryade-1576690144.html
В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу
С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка,... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T06:32
2020-09-05T06:35
культура
новости культуры
выставки
зарядье
русский музей
москва
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<strong>Москва, 5 сен </strong>— <strong>РИА Новости. </strong>С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка, посвященная пандемии: оба события приурочены ко Дню города. Более 50 работ номинантов 1-й Московской Арт Премии украсили “Зарядье”. В Ледяной пещере разместился "Ноев ковчег" Максима Харлова, перед павильоном Заповедное посольство установлена пятиметровая скульптура Дмитрия Аске "Хранитель", а в Медиацентре можно увидеть видеоработы Дмитрия Венкова, Олеси Алексеевой и Алексея Горбунова. Посетители парка также смогут увидеть композицию из полированной нержавеющей стали "Агата" Григория Орехова — скульптура входит в коллекцию Русского музея и выставлялась в лондонской галерее Saatchi. А еще “Зарядье” представляет новое необычное арт-пространство “Северный тоннель”. Технический проход, расположенный на –1 уровне парка, был превращен в полноценный "урбан-променад". Получился маршрут, соединяющий две главные точки входа в парк — со стороны Васильевского спуска и от Китайгородского проезда. Первая выставка в “Северном тоннеле” называется "Вирус. Что это было?". Работы российских и зарубежных авторов, созданные в разных техниках и жанрах и стилизованные под гигантские скриншоты три на три метра, напоминают гигантскую ленту инстаграма. Среди участников экспозиции — немецкий художник Штеффен Крафт aka ICONEO, Кэти Меладзе, Андрей Шкарин и другие. В течение осени выставка будет дополняться –– в арт-пространстве планируется показать около 30 работ.
https://realty.ria.ru/20200901/zaryade-1576568018.html
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новости культуры, выставки, зарядье, русский музей, москва

В "Зарядье" открылась выставка, посвященная коронавирусу

06:32 05.09.2020 (обновлено: 06:35 05.09.2020)
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© предоставлено пресс-службойНоминанты 1 Арт Премии в Зарядье
Номинанты 1 Арт Премии в Зарядье - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© предоставлено пресс-службой
Москва, 5 сен РИА Новости. С 5 сентября в парке "Зарядье" начинают экспозицию работ номинантов 1-й Московской Арт Премии, а в новом пространстве “Северный тоннель” стартовала выставка, посвященная пандемии: оба события приурочены ко Дню города.
Более 50 работ номинантов 1-й Московской Арт Премии украсили “Зарядье”. В Ледяной пещере разместился "Ноев ковчег" Максима Харлова, перед павильоном Заповедное посольство установлена пятиметровая скульптура Дмитрия Аске "Хранитель", а в Медиацентре можно увидеть видеоработы Дмитрия Венкова, Олеси Алексеевой и Алексея Горбунова. Посетители парка также смогут увидеть композицию из полированной нержавеющей стали "Агата" Григория Орехова — скульптура входит в коллекцию Русского музея и выставлялась в лондонской галерее Saatchi.
А еще “Зарядье” представляет новое необычное арт-пространство “Северный тоннель”. Технический проход, расположенный на –1 уровне парка, был превращен в полноценный "урбан-променад". Получился маршрут, соединяющий две главные точки входа в парк — со стороны Васильевского спуска и от Китайгородского проезда.
© предоставлено пресс-службойНоминанты 1 Арт Премии в Зарядье
Номинанты 1 Арт Премии в Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© предоставлено пресс-службой
Номинанты 1 Арт Премии в Зарядье
Первая выставка в “Северном тоннеле” называется "Вирус. Что это было?". Работы российских и зарубежных авторов, созданные в разных техниках и жанрах и стилизованные под гигантские скриншоты три на три метра, напоминают гигантскую ленту инстаграма.
Среди участников экспозиции — немецкий художник Штеффен Крафт aka ICONEO, Кэти Меладзе, Андрей Шкарин и другие. В течение осени выставка будет дополняться –– в арт-пространстве планируется показать около 30 работ.
Палати Старого английского двора XVI-XVII - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:10Культура
Старый Английский двор становится частью парка "Зарядье"
121004
КультураНовости культурыВыставкиЗарядьеРусский музейМосква
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