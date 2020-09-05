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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/zaderzhaniya-1576828365.html
Милиция в Минске отпустила 25 задержанных во время протестов студентов
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T21:06
2020-09-05T21:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда.Ранее в субботу Ганусевич сообщала РИА Новости, что на акциях протеста в течение дня задержаны около 30 человек, они были доставлены в территориальные РУВД. По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги."Было всего задержано 34 студента за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу, все они привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, остальные отправлены в места содержания задержанных до суда. Эти лица уже повторно привлекаются за участие в несанкционированных мероприятиях", - рассказала Ганусевич.В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> протестующих в рамках административных процессов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/protesty-1576827463.html
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минск
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александр лукашенко, минск, в мире

Милиция в Минске отпустила 25 задержанных во время протестов студентов

21:06 05.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда.
Ранее в субботу Ганусевич сообщала РИА Новости, что на акциях протеста в течение дня задержаны около 30 человек, они были доставлены в территориальные РУВД. По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.
"Было всего задержано 34 студента за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу, все они привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, остальные отправлены в места содержания задержанных до суда. Эти лица уже повторно привлекаются за участие в несанкционированных мероприятиях", - рассказала Ганусевич.
В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в Минске протестующих в рамках административных процессов.
Сотрудники правоохранительных органов и участница протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 20:17
Большим кругом. Протестующие в Минске водили хороводы
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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