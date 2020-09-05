https://ria.ru/20200905/zaderzhaniya-1576828365.html

Милиция в Минске отпустила 25 задержанных во время протестов студентов

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T21:06

2020-09-05T21:06

2020-09-05T21:06

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила РИА Новости, что 25 из 34 задержанных за участие в несанкционированных акциях протеста в субботу студентов отпущены из отделений милиции, остальные отправлены в места содержания до суда.Ранее в субботу Ганусевич сообщала РИА Новости, что на акциях протеста в течение дня задержаны около 30 человек, они были доставлены в территориальные РУВД. По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги."Было всего задержано 34 студента за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу, все они привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, остальные отправлены в места содержания задержанных до суда. Эти лица уже повторно привлекаются за участие в несанкционированных мероприятиях", - рассказала Ганусевич.В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> протестующих в рамках административных процессов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/protesty-1576827463.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире