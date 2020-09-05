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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/zaderzhanie-1576824235.html
На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала
Оператор польского телеканала "Белсат" Максим Калиновский задержан силовиками в ходе массового шествия в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T17:49
2020-09-05T17:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белсат
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Оператор польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Максим Калиновский задержан силовиками в ходе массового шествия в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Задержание произошло районе дома №27 по проспекту Независимости, куда колонна митингующих направлялась от площади Победы. К участникам марша подъехали два автобуса без опознавательных знаков, откуда вышли силовики в черной форме и балаклавах. Ничего не говоря, они схватили Калиновского, затолкнули его в автомобиль и увезли. Вместе с ним, по утверждениям коллег из СМИ, также была задержана сотрудница "Белсат" Алена Дубовик.Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сопровождающие колонну, периодически обращаются к журналистам с предостережениями о возможных провокациях и просят по возможности держаться обособленно от остальных участников марша.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-1576822587.html
Поляка на лесоповал.
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минск
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светлана тихановская, белсат, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала

17:49 05.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастницы протестной акции женщин в Минске
Участницы протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участницы протестной акции женщин в Минске
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Оператор польского телеканала "Белсат" Максим Калиновский задержан силовиками в ходе массового шествия в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Задержание произошло районе дома №27 по проспекту Независимости, куда колонна митингующих направлялась от площади Победы. К участникам марша подъехали два автобуса без опознавательных знаков, откуда вышли силовики в черной форме и балаклавах. Ничего не говоря, они схватили Калиновского, затолкнули его в автомобиль и увезли. Вместе с ним, по утверждениям коллег из СМИ, также была задержана сотрудница "Белсат" Алена Дубовик.
Участница акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 16:37
На "женской акции" в Минске заметили флаги других стран
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, сопровождающие колонну, периодически обращаются к журналистам с предостережениями о возможных провокациях и просят по возможности держаться обособленно от остальных участников марша.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
17241016
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелсатАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поляка на лесоповал.
5 сентября, 17:57
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