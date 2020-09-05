https://ria.ru/20200905/zaderzhanie-1576824235.html

На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала

Оператор польского телеканала "Белсат" Максим Калиновский задержан силовиками в ходе массового шествия в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T17:49

2020-09-05T17:49

2020-09-05T17:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

белсат

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Оператор польского телеканала "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>" Максим Калиновский задержан силовиками в ходе массового шествия в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Задержание произошло районе дома №27 по проспекту Независимости, куда колонна митингующих направлялась от площади Победы. К участникам марша подъехали два автобуса без опознавательных знаков, откуда вышли силовики в черной форме и балаклавах. Ничего не говоря, они схватили Калиновского, затолкнули его в автомобиль и увезли. Вместе с ним, по утверждениям коллег из СМИ, также была задержана сотрудница "Белсат" Алена Дубовик.Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сопровождающие колонну, периодически обращаются к журналистам с предостережениями о возможных провокациях и просят по возможности держаться обособленно от остальных участников марша.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-1576822587.html

Kalita Неизвестный Поляка на лесоповал. 48

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, белсат, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире