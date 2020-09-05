https://ria.ru/20200905/zaderzhanie-1576818521.html

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:57

2020-09-05T13:57

2020-09-05T13:57

заинский район

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.На видео с камеры наблюдения в магазине видно, что у кассы минимаркета стоит женщина. В какой-то момент в магазин входит мужчина, достает из внутреннего кармана куртки нож, наносит женщине около десяти сильных ударов ножом, преимущественно по спине, после чего быстро покидает магазин. По информации прокуратуры, все произошло около 13.00 в магазине "Бристоль". Ранения оказались не смертельными, женщина была госпитализирована. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство"."Подозреваемый в нападении на женщину в Заинске задержан. Мужчина прятался в лесу", - сказал Галиев.По его информации, направление бегства подозреваемого с места преступления оперативникам удалось установить по камерам видеонаблюдения.Собеседник агентства также уточнил, что потерпевшей 1976 года рождения нанесены множественные колотые раны головы, задней поверхности шеи, спины, проникающих ранений, повреждений внутренних органов и магистральных сосудов нет. Состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.Ранее Галиев сообщал, что подозреваемый мужчина 1973 года рождения ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с избиением и угрозой убийством потерпевшей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/proisshestviya-1576818436.html

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заинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заинский район, происшествия