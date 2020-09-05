https://ria.ru/20200905/yazyk-1576814333.html

Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…

2020-09-05T12:00

2020-09-05T12:00

2020-09-05T12:08

мы все умрём. но это не точно

подкаст

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Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация? Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике…

Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва.<em>Эпизод подготовлен при поддержке <a href="http://mibf.info/" target="_blank">Московской международной книжной ярмарки</a>, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.</em><strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/my-vse-umrem" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><br><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовил Игорь Кривицкий<br>Эксперты подкаста Марина Королёва, Денис Драгунский<br>Монтаж Андрея Темнова<br>Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио