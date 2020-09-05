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https://ria.ru/20200905/yantarnaya-1576818880.html
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что нашел "следы" Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:08
2020-09-05T15:57
янтарная комната
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" рассказал, что нашел "следы" <a href="https://ria.ru/product_yantarnaya-komnata/" target="_blank">Янтарной комнаты</a> в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.По его словам, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей.Кроме того, в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой удалось обнаружить неопознанные ящики. Установить, что в них находится, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберга весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году создали государственную комиссию по розыску шедевра, которую упразднили в 1984-м из-за отсутствия результатов.
https://radiosputnik.ria.ru/20190611/1555486413.html
чисто для того, чтобы раскрыть тайну.. вряд ли янтарь там сохранился. А восстановленная комната в Питере выглядит ШИКАРНО, спасибо реставраторам за их огромный труд
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Сказочник))) ... вот-вот стена рухнет.....,это мы уже проходили.
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РИА Новости
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янтарная комната, общество

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

14:08 05.09.2020 (обновлено: 15:57 05.09.2020)
133260
© РИА Новости / Сергей Величкин / Перейти в фотобанкЯнтарная комната в Екатерининском дворце
Янтарная комната в Екатерининском дворце - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Сергей Величкин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что нашел "следы" Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.
По его словам, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей.
Кроме того, в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.

"Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками", — добавил Трифонов.

Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой удалось обнаружить неопознанные ящики. Установить, что в них находится, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.
Янтарная комната - РИА Новости, 1920, 11.06.2019
11 июня 2019, 14:36Сказано в эфире
Янтарная комната вот-вот будет найдена? Мнение историкаПольские музейщики обнаружили скрытый туннель в старом комплексе немецких бункеров и полагают, что там может находиться Янтарная комната, сообщили СМИ. Это сообщение оценил в эфире радио Sputnik историк Константин Залесский.
Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберга весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году создали государственную комиссию по розыску шедевра, которую упразднили в 1984-м из-за отсутствия результатов.
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Янтарная комнатаОбщество
Популярные комментарии
чисто для того, чтобы раскрыть тайну.. вряд ли янтарь там сохранился. А восстановленная комната в Питере выглядит ШИКАРНО, спасибо реставраторам за их огромный труд
5 сентября, 14:19
О Ольга Занкова
9002215
Сказочник))) ... вот-вот стена рухнет.....,это мы уже проходили.
5 сентября, 15:15
Герман ГутманГерман Гутман
24810015
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