https://ria.ru/20200905/yantarnaya-1576818880.html

В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты

Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что нашел "следы" Янтарной комнаты в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:08

2020-09-05T14:08

2020-09-05T15:57

янтарная комната

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Историк Сергей Трифонов в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" рассказал, что нашел "следы" <a href="https://ria.ru/product_yantarnaya-komnata/" target="_blank">Янтарной комнаты</a> в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.По его словам, бункер был соединен подземными ходами с Королевским замком, откуда могли вынести части драгоценных панелей.Кроме того, в одной из частей строения нашли ворота, на которых изображены 88 рун.Историк также нашел под бункером затопленные комнаты, в которых с помощью зонда с видеокамерой удалось обнаружить неопознанные ящики. Установить, что в них находится, пока не удалось, так как есть угроза разрушения стен сооружения.Янтарную комнату (панели, украшения и панно) создали немецкие мастера в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I, комната стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском Селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград). Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберга весной 1945-го комната бесследно исчезла. В 1967 году создали государственную комиссию по розыску шедевра, которую упразднили в 1984-м из-за отсутствия результатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20190611/1555486413.html

Ольга Занкова чисто для того, чтобы раскрыть тайну.. вряд ли янтарь там сохранился. А восстановленная комната в Питере выглядит ШИКАРНО, спасибо реставраторам за их огромный труд 100

Герман Гутман Сказочник))) ... вот-вот стена рухнет.....,это мы уже проходили. 48

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янтарная комната, общество