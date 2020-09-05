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Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20
По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:06
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дакка (город)
бангладеш
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>, сообщает газета <a href="https://www.dhakatribune.com/" target="_blank">Dhaka Tribune</a>.Ранее сообщалось о 12 погибших и примерно 50 пострадавших, которые получили ожоги.По данным издания, среди погибших имам и муэдзин мечети. Более 15 человек находятся в больнице в столице Бангладеш Дакке. Врач этого медучреждения Парта Шангкар Пол добавил, что все они в критическом состоянии.Местная пожарная служба и полиция уже начали расследование взрыва.Взрыв прогремел в мечети в портовом городе Нараянгандж около 21.00 в пятницу, когда мусульманские верующие заканчивали молитву. Как сообщали представители местных властей, под мечетью проходит трубопровод с газом и, по предварительным данным, в результате утечки он заполнил здание мечети и взорвался после того, как кто-то попытался включить кондиционер.
https://ria.ru/20200629/1573616891.html
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дакка (город)
бангладеш
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дакка (город), бангладеш, в мире

Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20

20:06 05.09.2020 (обновлено: 20:07 05.09.2020)
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© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Flickr / Marufish
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune.
Ранее сообщалось о 12 погибших и примерно 50 пострадавших, которые получили ожоги.
По данным издания, среди погибших имам и муэдзин мечети. Более 15 человек находятся в больнице в столице Бангладеш Дакке. Врач этого медучреждения Парта Шангкар Пол добавил, что все они в критическом состоянии.
Местная пожарная служба и полиция уже начали расследование взрыва.
Спасатели во время поисковой операции на месте опрокидывания судна в Дакке - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 11:57
В Бангладеш число погибших при опрокидывании судна выросло до 30
Взрыв прогремел в мечети в портовом городе Нараянгандж около 21.00 в пятницу, когда мусульманские верующие заканчивали молитву. Как сообщали представители местных властей, под мечетью проходит трубопровод с газом и, по предварительным данным, в результате утечки он заполнил здание мечети и взорвался после того, как кто-то попытался включить кондиционер.
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Дакка (город)БангладешВ мире
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