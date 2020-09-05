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Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш превысило 20

По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в Бангладеш, сообщает газета Dhaka Tribune. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:06

2020-09-05T20:06

2020-09-05T20:07

дакка (город)

бангладеш

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 21 человек, в числе которых ребенок, погиб от ожогов, полученных в результате взрыва газа в мечети в <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a>, сообщает газета <a href="https://www.dhakatribune.com/" target="_blank">Dhaka Tribune</a>.Ранее сообщалось о 12 погибших и примерно 50 пострадавших, которые получили ожоги.По данным издания, среди погибших имам и муэдзин мечети. Более 15 человек находятся в больнице в столице Бангладеш Дакке. Врач этого медучреждения Парта Шангкар Пол добавил, что все они в критическом состоянии.Местная пожарная служба и полиция уже начали расследование взрыва.Взрыв прогремел в мечети в портовом городе Нараянгандж около 21.00 в пятницу, когда мусульманские верующие заканчивали молитву. Как сообщали представители местных властей, под мечетью проходит трубопровод с газом и, по предварительным данным, в результате утечки он заполнил здание мечети и взорвался после того, как кто-то попытался включить кондиционер.

https://ria.ru/20200629/1573616891.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дакка (город), бангладеш, в мире