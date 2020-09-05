https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html
Vladey проводит аукцион работ стрит-художников
Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:54
2020-09-05T10:54
2020-09-05T10:54
культура
новости культуры
музеи
нижний новгород
омск
грузия
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811798_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_caa71447fc4e93a342e841e9f5be7d0e.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости</strong>. Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. Участники — известные по выставкам в галериях: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, представители уличной субкультуры: Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, а также андеграундные Курил Что и Команда Той.Среди лотов работы не только московских и питерских авторов, но также произведения художников из Омска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии. Всего на аукционе представлено более 50 работ. Начало торгов 5 сентября в 15:00. Стартовая цена всех лотов 100 евро. Участвовать можно онлайн и по телефону. Предварительная регистрация на <a href="https://vladey.net/ru/auctions/street" target="_blank">сайте</a>. Начиная с 4 апреля VLADEY еженедельно проводит аукционы по субботам. Их общая выручка составила 237 700 000 рублей.
https://ria.ru/20200518/1571613780.html
нижний новгород
омск
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, нижний новгород, омск, грузия
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе.
Участники — известные по выставкам в галериях: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, представители уличной субкультуры: Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, а также андеграундные Курил Что и Команда Той.
Среди лотов работы не только московских и питерских авторов, но также произведения художников из Омска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии.
Всего на аукционе представлено более 50 работ.
Начало торгов 5 сентября в 15:00.
Стартовая цена всех лотов 100 евро. Участвовать можно онлайн и по телефону. Предварительная регистрация на сайте
.
Начиная с 4 апреля VLADEY еженедельно проводит аукционы по субботам. Их общая выручка составила 237 700 000 рублей.