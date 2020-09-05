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https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html
Vladey проводит аукцион работ стрит-художников
Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:54
2020-09-05T10:54
культура
новости культуры
музеи
нижний новгород
омск
грузия
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости</strong>. Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. Участники — известные по выставкам в галериях: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, представители уличной субкультуры: Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, а также андеграундные Курил Что и Команда Той.Среди лотов работы не только московских и питерских авторов, но также произведения художников из Омска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии. Всего на аукционе представлено более 50 работ. Начало торгов 5 сентября в 15:00. Стартовая цена всех лотов 100 евро. Участвовать можно онлайн и по телефону. Предварительная регистрация на <a href="https://vladey.net/ru/auctions/street" target="_blank">сайте</a>. Начиная с 4 апреля VLADEY еженедельно проводит аукционы по субботам. Их общая выручка составила 237 700 000 рублей.
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нижний новгород
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Новости
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60
новости культуры, музеи, нижний новгород, омск, грузия

Vladey проводит аукцион работ стрит-художников

10:54 05.09.2020
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© Фото : VLADEY Миша Most, Away из серии "Будущее прошлого", 2020
Миша Most, Away из серии Будущее прошлого, 2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : VLADEY
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе.
Участники — известные по выставкам в галериях: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, представители уличной субкультуры: Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, а также андеграундные Курил Что и Команда Той.
Среди лотов работы не только московских и питерских авторов, но также произведения художников из Омска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии.
Всего на аукционе представлено более 50 работ.
Начало торгов 5 сентября в 15:00.
Стартовая цена всех лотов 100 евро. Участвовать можно онлайн и по телефону. Предварительная регистрация на сайте.
Начиная с 4 апреля VLADEY еженедельно проводит аукционы по субботам. Их общая выручка составила 237 700 000 рублей.
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 14:48Культура
Vladey удалось собрать почти десять миллионов рублей на поддержку врачей
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КультураНовости культурыМузеиНижний НовгородОмскГрузия
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