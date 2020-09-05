https://ria.ru/20200905/vladey-1576812139.html

Vladey проводит аукцион работ стрит-художников

Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:54

2020-09-05T10:54

2020-09-05T10:54

культура

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нижний новгород

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грузия

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости</strong>. Аукионный дом Vladey начинает сезон продажей работ российских стрит-художников, сообщили в пресс-службе. Участники — известные по выставкам в галериях: Кирилл Кто, Миша Most, Слава Птрк, Евгений Чес, Nootk, Zoom, представители уличной субкультуры: Владимир Абих, Анатолий Акуе, Марат Морик, Nomerz, Wais, Zmogk, а также андеграундные Курил Что и Команда Той.Среди лотов работы не только московских и питерских авторов, но также произведения художников из Омска, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, а также из Казахстана и Грузии. Всего на аукционе представлено более 50 работ. Начало торгов 5 сентября в 15:00. Стартовая цена всех лотов 100 евро. Участвовать можно онлайн и по телефону. Предварительная регистрация на <a href="https://vladey.net/ru/auctions/street" target="_blank">сайте</a>. Начиная с 4 апреля VLADEY еженедельно проводит аукционы по субботам. Их общая выручка составила 237 700 000 рублей.

https://ria.ru/20200518/1571613780.html

нижний новгород

омск

грузия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, нижний новгород, омск, грузия