https://ria.ru/20200905/vaktsinatsiya-1576829482.html

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:25

2020-09-05T22:25

2020-09-05T22:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>. "Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр. В прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576815079.html

vovik4488 Если ни один депутат не умер то с них и членов их семей прилюдно нужно начинать вакцинацию. А так без наглядной рекламы затухнет вакцинация. 23

Alex Montie Ни один не умер - и слава Богу! 14

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество