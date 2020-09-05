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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200905/vaktsinatsiya-1576829482.html
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:25
2020-09-05T22:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>. "Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр. В прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев. При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576815079.html
Если ни один депутат не умер то с них и членов их семей прилюдно нужно начинать вакцинацию. А так без наглядной рекламы затухнет вакцинация.
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Ни один не умер - и слава Богу!
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса

22:25 05.09.2020
19508
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в столице начнется в конце этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.
"Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего", – заявил градоначальник.
Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины. Уже в этом году начнут прививать россиян из групп риска, отметил мэр.
В прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России
В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4—1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Если ни один депутат не умер то с них и членов их семей прилюдно нужно начинать вакцинацию. А так без наглядной рекламы затухнет вакцинация.
5 сентября, 22:30
vovik4488vovik4488
1620005
Ни один не умер - и слава Богу!
5 сентября, 22:50
Alex MontieAlex Montie
401108
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