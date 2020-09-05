https://ria.ru/20200905/urgant-1576825142.html

Путин "прокатил" Урганта на машине

Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T18:22

2020-09-05T18:22

2020-09-05T19:25

культура

иван ургант

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Его показали в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого</a> канала. Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму. Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина. Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит. "Вы меня опередили", — констатировал Ургант. Во время движения ведущий "зачитал" президенту некоторые шутки: про американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства "не понравилась". В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.

https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html

Ярослав Погодин Согласен. Объект для шутки выбран категорически неудачно 123

Сорванец Ли Зря, Ваня, в политику лезет . 120

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван ургант, владимир путин, общество