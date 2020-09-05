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https://ria.ru/20200905/urgant-1576825142.html
Путин "прокатил" Урганта на машине
Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T18:22
2020-09-05T19:25
культура
иван ургант
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Его показали в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого</a> канала. Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму. Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина. Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит. "Вы меня опередили", — констатировал Ургант. Во время движения ведущий "зачитал" президенту некоторые шутки: про американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства "не понравилась". В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.
https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html
Согласен. Объект для шутки выбран категорически неудачно
123
Зря, Ваня, в политику лезет .
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
иван ургант, владимир путин, общество

Путин "прокатил" Урганта на машине

18:22 05.09.2020 (обновлено: 19:25 05.09.2020)
49939
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант записал шуточный ролик, на котором он оказался в одном автомобиле с президентом России Владимиром Путиным. Его показали в эфире Первого канала.
Для видео были взяты кадры из августовской поездки главы государства за рулем Aurus во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму.
Благодаря монтажу на пассажирском сиденье оказался Ургант. Его вопросы подогнали под реплики Путина.
Так, в ответ на слова президента о необходимости пристегнуться, чтобы не получить штраф, телеведущий сказал, что гадал, кто из них двоих первым пошутит.
"Вы меня опередили", — констатировал Ургант.
Во время движения ведущий "зачитал" президенту некоторые шутки: про американского лидера Дональда Трампа, а также про доллар и рубль. Впрочем, последняя главе государства "не понравилась".
В конце ролика Ургант объявил, что выпрыгнет на ходу около телецентра.
Телеведущий Иван Ургант и комик Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:26
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10215091629375
Обсудить 31
КультураИван УргантВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Согласен. Объект для шутки выбран категорически неудачно
5 сентября, 18:56
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
106020015
Зря, Ваня, в политику лезет .
5 сентября, 18:30
Сорванец ЛиСорванец Ли
10733007
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