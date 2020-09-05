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https://ria.ru/20200905/urgant-1576813792.html
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:26
2020-09-05T13:59
михаил танич
александр лукашенко
иван ургант
белоруссия
общество
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wxwyWcYYtGo" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> спародировал президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.Ургант появился из-за кулис в кепке, с накладными усами и игрушечным оружием. Вслед за ним к зрителям вышел комик Дмитрий Хрусталев в военной каске и бронежилете, также держа в руках игрушечный автомат.В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко на вертолете облетел улицы, прилегающие к его резиденции, где ранее собирались протестующие. В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по кадрам, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын Николай.
https://ria.ru/20200825/oshibki-1576279946.html
Я знаю Лукашенко и его дела. А кто знает дела Урганта ?
203
Раньше клоуны хотя бы шутить умели...Великий Никулин никогда бы не опустился до подобного
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белоруссия
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михаил танич, александр лукашенко, иван ургант, белоруссия, общество, в мире

Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

11:26 05.09.2020 (обновлено: 13:59 05.09.2020)
46843
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
Ургант появился из-за кулис в кепке, с накладными усами и игрушечным оружием. Вслед за ним к зрителям вышел комик Дмитрий Хрусталев в военной каске и бронежилете, также держа в руках игрушечный автомат.

"Мы разыграли для вас фрагмент из замечательного стихотворения Михаила Танича "Папа может, папа может все что угодно", — пошутил ведущий.

В августе СМИ опубликовали видео, как Лукашенко на вертолете облетел улицы, прилегающие к его резиденции, где ранее собирались протестующие. В другом ролике президент выходит из вертолета с автоматом в руках, в котором, судя по кадрам, не было рожка с патронами. Затем он также с оружием вышел к силовикам, которые выстроились в оцеплении вокруг Дворца независимости, поблагодарил их и пообещал "разобраться с протестующими". Его сопровождал вооруженный сын Николай.
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Обсудить 25
Михаил ТаничАлександр ЛукашенкоИван УргантБелоруссияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Я знаю Лукашенко и его дела. А кто знает дела Урганта ?
5 сентября, 11:32
юрий двоякоюрий двояко
156410037
Раньше клоуны хотя бы шутить умели...Великий Никулин никогда бы не опустился до подобного
5 сентября, 11:47
О Ольга Занкова
99100020
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