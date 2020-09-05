https://ria.ru/20200905/ucheniya-1576808526.html

Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T05:40

2020-09-05T05:40

2020-09-05T06:55

россия

вмс индии

николай воскресенский (флот)

тихоокеанский флот вмф россии

владивосток

индия

безопасность

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Корабли <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank">Тихоокеанского флота</a> (ТОФ) и <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Indii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Индии</a> провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Voskresenskijj_flot/" target="_blank" data-auto="true">Николай Воскресенский</a>.Двусторонние российско-индийские военно-морские учения Indra Navy-2020 проводятся в Бенгальском заливе в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, информирует ТОФ. К практическим совместным действиям в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан", танкер "Шакти" и палубные вертолеты двух стран.Моряки России и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи, фотосъемку с воздуха провел палубный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a> морской авиации ТОФ.Он добавил, что во время упражнения они шли параллельными курсами на расстоянии 70 метров.Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учений Indra Navy-2020.

https://ria.ru/20200902/flagman-1576609588.html

https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html

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россия

владивосток

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс индии, николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, индия, безопасность