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https://ria.ru/20200905/ucheniya-1576808526.html
Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T05:40
2020-09-05T06:55
россия
вмс индии
николай воскресенский (флот)
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
индия
безопасность
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Корабли <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank">Тихоокеанского флота</a> (ТОФ) и <a href="http://ria.ru/organization_VMS_Indii/" target="_blank" data-auto="true">ВМС Индии</a> провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Voskresenskijj_flot/" target="_blank" data-auto="true">Николай Воскресенский</a>.Двусторонние российско-индийские военно-морские учения Indra Navy-2020 проводятся в Бенгальском заливе в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, информирует ТОФ. К практическим совместным действиям в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан", танкер "Шакти" и палубные вертолеты двух стран.Моряки России и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи, фотосъемку с воздуха провел палубный вертолет <a href="http://ria.ru/product_Ka_27/" target="_blank" data-auto="true">Ка-27</a> морской авиации ТОФ.Он добавил, что во время упражнения они шли параллельными курсами на расстоянии 70 метров.Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учений Indra Navy-2020.
https://ria.ru/20200902/flagman-1576609588.html
https://ria.ru/20200828/ucheniya-1576415894.html
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россия
владивосток
индия
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россия, вмс индии, николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, индия, безопасность

Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе

05:40 05.09.2020 (обновлено: 06:55 05.09.2020)
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© AP Photo / Rafiq MaqboolКорабли ВМС Индии
Корабли ВМС Индии - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Rafiq Maqbool
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Двусторонние российско-индийские военно-морские учения Indra Navy-2020 проводятся в Бенгальском заливе в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, информирует ТОФ. К практическим совместным действиям в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан", танкер "Шакти" и палубные вертолеты двух стран.
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Моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи, фотосъемку с воздуха провел палубный вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ.
"Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени. В ходе учений также практически отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер "Борис Бутома" и танкер ВМС Индии "Шакти"", - сообщил Воскресенский.
Он добавил, что во время упражнения они шли параллельными курсами на расстоянии 70 метров.
Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учений Indra Navy-2020.
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РоссияВМС ИндииНиколай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокИндияБезопасность
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