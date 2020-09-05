Российские и индийские корабли провели учения в Бенгальском заливе
05:40 05.09.2020 (обновлено: 06:55 05.09.2020)
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© AP Photo / Rafiq MaqboolКорабли ВМС Индии
© AP Photo / Rafiq Maqbool
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы на военно-морских учениях Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе и Андаманском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Двусторонние российско-индийские военно-морские учения Indra Navy-2020 проводятся в Бенгальском заливе в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, информирует ТОФ. К практическим совместным действиям в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря с российской стороны привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большой морской танкер "Борис Бутома". ВМС Индии представляют фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан", танкер "Шакти" и палубные вертолеты двух стран.
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"Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени. В ходе учений также практически отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер "Борис Бутома" и танкер ВМС Индии "Шакти"", - сообщил Воскресенский.
Он добавил, что во время упражнения они шли параллельными курсами на расстоянии 70 метров.
Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учений Indra Navy-2020.
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