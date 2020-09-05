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https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html
Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в Сирии по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T03:03
2020-09-05T03:18
россия
турция
война в сирии
идлиб (мухафаза)
гута
владимир путин
москва
турция
сирия
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<strong>ИДЛИБ (Сирия), 5 сен – РИА Новости.</strong> Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a>, где создана зона деэскалации, сообщил журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.Он добавил, что в ходе тренировки также отработаны вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну. "Также немалое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении с группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а также санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники. По результатам взаимодействия можно отметить, что военнослужащие двух стран достигли понимания и единого замысла действий", - отметил Поляков.Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым - при жаре в 46 градусов, в движении на бронемашинах, а все военные были в полной экипировке.В ходе тренировки был разыгран эпизод, где условные террористы привели в действие взрывное устройство и повредили одну из машин в колонне. После этого военные двух стран покинули машины, определили огневые точки противника и подавили их, а также обеспечили эвакуацию раненных, а после окончания боя - поврежденной техники. При этом во время выполнения учебной задачи военные двух стран должны были оказывать помощь друг другу, в частности, роль условно раненного исполнил российский военнослужащий, а помогли ему турецкие врачи. По словам офицеров, отвечающих за организацию тренировки, это сделано специально для того, чтобы подразделения армий двух стран сработались и могли в полной мере рассчитывать друг на друга при возникновении нештатной ситуации.Идлиб -- единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная <a href="http://ria.ru/organization_Guta_gruppa_kompanijj/" target="_blank" data-auto="true">Гута</a> и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.В ходе них уже случались нештатные ситуации, в частности, 17 августа в ходе совместного патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации в Идлибе возле турецкой машины взорвался неустановленный боеприпас, российские военные не пострадали. 25 августа в ходе патрулирования на той же трассе в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета, двое российских военных получили легкие контузии.Первая совместная тренировка военных двух стран состоялась в конце августа
https://ria.ru/20200904/voennye-1576804610.html
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россия, турция, война в сирии, идлиб (мухафаза), гута , владимир путин, москва, турция, сирия, в мире

Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии

03:03 05.09.2020 (обновлено: 03:18 05.09.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Министерство обороны России
ИДЛИБ (Сирия), 5 сен – РИА Новости. Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в Сирии по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции Идлиб, где создана зона деэскалации, сообщил журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.
"Тренировка направлена на выработку единого подхода к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций при проведении совместного патрулирования триасы М-4. В ходе тренировки отрабатываются вопросы взаимодействия и координации сил и средств, привлекаемых непосредственно к патрулированию", - сказал он.
Он добавил, что в ходе тренировки также отработаны вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну. "Также немалое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении с группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а также санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники. По результатам взаимодействия можно отметить, что военнослужащие двух стран достигли понимания и единого замысла действий", - отметил Поляков.
Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым - при жаре в 46 градусов, в движении на бронемашинах, а все военные были в полной экипировке.
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В ходе тренировки был разыгран эпизод, где условные террористы привели в действие взрывное устройство и повредили одну из машин в колонне. После этого военные двух стран покинули машины, определили огневые точки противника и подавили их, а также обеспечили эвакуацию раненных, а после окончания боя - поврежденной техники. При этом во время выполнения учебной задачи военные двух стран должны были оказывать помощь друг другу, в частности, роль условно раненного исполнил российский военнослужащий, а помогли ему турецкие врачи. По словам офицеров, отвечающих за организацию тренировки, это сделано специально для того, чтобы подразделения армий двух стран сработались и могли в полной мере рассчитывать друг на друга при возникновении нештатной ситуации.
Идлиб -- единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в Москве, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.
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В ходе них уже случались нештатные ситуации, в частности, 17 августа в ходе совместного патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации в Идлибе возле турецкой машины взорвался неустановленный боеприпас, российские военные не пострадали. 25 августа в ходе патрулирования на той же трассе в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета, двое российских военных получили легкие контузии.
Первая совместная тренировка военных двух стран состоялась в конце августа
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РоссияТурцияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ГутаВладимир ПутинМоскваТурцияСирияВ мире
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