https://ria.ru/20200905/trenirovka-1576807649.html

Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии

Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в Сирии по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T03:03

2020-09-05T03:03

2020-09-05T03:18

россия

турция

война в сирии

идлиб (мухафаза)

гута

владимир путин

москва

турция

сирия

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<strong>ИДЛИБ (Сирия), 5 сен – РИА Новости.</strong> Российские и турецкие военнослужащие провели вторую совместную тренировку в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> по отражению атаки на механизированную колонну во время патрулирования на территориях провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a>, где создана зона деэскалации, сообщил журналистам заместитель начальника координационного центра Идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.Он добавил, что в ходе тренировки также отработаны вопросы привлечения поддержки на случай нападения на колонну. "Также немалое внимание при проведении тренировки уделяется отработке практических действий личного состава совместного патруля при столкновении с группами незаконных вооруженных формирований, обстреле колонны патруля из различного вооружения, а также санитарная эвакуация личного состава поврежденной техники. По результатам взаимодействия можно отметить, что военнослужащие двух стран достигли понимания и единого замысла действий", - отметил Поляков.Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым - при жаре в 46 градусов, в движении на бронемашинах, а все военные были в полной экипировке.В ходе тренировки был разыгран эпизод, где условные террористы привели в действие взрывное устройство и повредили одну из машин в колонне. После этого военные двух стран покинули машины, определили огневые точки противника и подавили их, а также обеспечили эвакуацию раненных, а после окончания боя - поврежденной техники. При этом во время выполнения учебной задачи военные двух стран должны были оказывать помощь друг другу, в частности, роль условно раненного исполнил российский военнослужащий, а помогли ему турецкие врачи. По словам офицеров, отвечающих за организацию тренировки, это сделано специально для того, чтобы подразделения армий двух стран сработались и могли в полной мере рассчитывать друг на друга при возникновении нештатной ситуации.Идлиб -- единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная <a href="http://ria.ru/organization_Guta_gruppa_kompanijj/" target="_blank" data-auto="true">Гута</a> и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, и в соответствии с договоренностями между президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайипом Эрдоганом, достигнутыми 5 марта в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, военные двух стран проводят в Идлибе совместные патрулирования.В ходе них уже случались нештатные ситуации, в частности, 17 августа в ходе совместного патрулирования участка трассы М-4 в зоне деэскалации в Идлибе возле турецкой машины взорвался неустановленный боеприпас, российские военные не пострадали. 25 августа в ходе патрулирования на той же трассе в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета, двое российских военных получили легкие контузии.Первая совместная тренировка военных двух стран состоялась в конце августа

https://ria.ru/20200904/voennye-1576804610.html

https://ria.ru/20200903/oon-1576689902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, турция, война в сирии, идлиб (мухафаза), гута , владимир путин, москва, турция, сирия, в мире