https://ria.ru/20200905/tramp-1576806896.html

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

Соединенные Штаты будут внимательно изучать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T00:54

2020-09-05T00:54

2020-09-05T07:35

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты будут внимательно изучать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.Глава Белого дома отметил, что у него пока нет доказательств того, что Россия может иметь отношение к якобы имевшему место "отравлению" Навального. В то же время Трамп заявил, что если Россия окажется причастна к случившемуся, он будет "очень разозлен". "Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - сказал президент, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.Американский лидер также сообщил, что доверяет выводам немецких властей в отношении блогера, однако подчеркнул, что пока США этих данных не видели. Он добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в этой связи в отношении России.Ранее власти Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил в связи с этим введения санкций.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> при этом напомнил, что российские эксперты также прорабатывали различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

https://ria.ru/20200904/audiozapis-1576803907.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804831.html

Игорь Земский Для ускорения следствия привлекут эстонских следователей 125

voronov-yanchik Своих хотя бы за баранов не держат... 100

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире