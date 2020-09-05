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https://ria.ru/20200905/tramp-1576806896.html
Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным
Соединенные Штаты будут внимательно изучать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:54
2020-09-05T07:35
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты будут внимательно изучать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.Глава Белого дома отметил, что у него пока нет доказательств того, что Россия может иметь отношение к якобы имевшему место "отравлению" Навального. В то же время Трамп заявил, что если Россия окажется причастна к случившемуся, он будет "очень разозлен". "Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - сказал президент, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.Американский лидер также сообщил, что доверяет выводам немецких властей в отношении блогера, однако подчеркнул, что пока США этих данных не видели. Он добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в этой связи в отношении России.Ранее власти Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил в связи с этим введения санкций.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> при этом напомнил, что российские эксперты также прорабатывали различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.Госпитализация НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576804831.html
Для ускорения следствия привлекут эстонских следователей
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Своих хотя бы за баранов не держат...
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сша
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп выразил доверие к выводам Германии по ситуации с Навальным

00:54 05.09.2020 (обновлено: 07:35 05.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты будут внимательно изучать ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
"Думаю, мы должны рассмотреть это очень серьезно, если это так. И думаю, мы это сделаем", - сказал он, отвечая на вопрос об "отравлении" Навального.
Глава Белого дома отметил, что у него пока нет доказательств того, что Россия может иметь отношение к якобы имевшему место "отравлению" Навального. В то же время Трамп заявил, что если Россия окажется причастна к случившемуся, он будет "очень разозлен".
"Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - сказал президент, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 20:40
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Американский лидер также сообщил, что доверяет выводам немецких властей в отношении блогера, однако подчеркнул, что пока США этих данных не видели. Он добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в этой связи в отношении России.
Ранее власти Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил в связи с этим введения санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом напомнил, что российские эксперты также прорабатывали различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме Навального не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 21:43
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.

Госпитализация Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь главы государства.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 22:21
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
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Дональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Для ускорения следствия привлекут эстонских следователей
5 сентября, 01:01
ИЗИгорь Земский
328111010
Своих хотя бы за баранов не держат...
5 сентября, 01:03
voronov-yanchikvoronov-yanchik
20501470
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