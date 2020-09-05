https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html

Названы вредные для здоровья традиции россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вредных для здоровья традициях россиян. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T03:08

2020-09-05T03:08

2020-09-05T04:09

александр мясников (врач)

россия

здоровье

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151189/14/1511891426_0:103:2060:1261_1400x0_80_0_0_b7f588601209740b30f5eccfed067b9f.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lJrUJAErJms" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" о вредных для здоровья традициях россиян.В частности, по словам эксперта, речь идет о привычке доедать всю еду за столом, включая добавку. Телеведущий отметил, что со времени появления этого обычая качество еды заметно ухудшилось, поэтому сейчас нужно наоборот ограничивать себя в количестве съеденного.Традиционное русское чаепитие с сахаром также вредно для здоровья, подчеркнул Мясников. В рационе современного человека и так переизбыток сладкого: в частности, по словам медика, в стакане магазинного сока содержится до восьми кусков сахара.Также телеведущий раскритиковал любовь к быстрой езде и веру в "авось", присущие россиянам.При этом Мясников отметил, что, несмотря на свой вред, все эти традиции все равно останутся в жизни людей, так как они являются "отражением характера" народа.

https://ria.ru/20200828/rak-1576443609.html

https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

Лысый Кучерявый Пузатый врач учит правильному питанию. Смешно. 40

John Travolta Интересно ,а ты в 66 лет будешь выглядеть так как он? Думаю нет. 37

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество