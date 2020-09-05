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Названы вредные для здоровья традиции россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вредных для здоровья традициях россиян. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T03:08
2020-09-05T04:09
александр мясников (врач)
россия
здоровье
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=lJrUJAErJms" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" о вредных для здоровья традициях россиян.В частности, по словам эксперта, речь идет о привычке доедать всю еду за столом, включая добавку. Телеведущий отметил, что со времени появления этого обычая качество еды заметно ухудшилось, поэтому сейчас нужно наоборот ограничивать себя в количестве съеденного.Традиционное русское чаепитие с сахаром также вредно для здоровья, подчеркнул Мясников. В рационе современного человека и так переизбыток сладкого: в частности, по словам медика, в стакане магазинного сока содержится до восьми кусков сахара.Также телеведущий раскритиковал любовь к быстрой езде и веру в "авось", присущие россиянам.При этом Мясников отметил, что, несмотря на свой вред, все эти традиции все равно останутся в жизни людей, так как они являются "отражением характера" народа.
https://ria.ru/20200828/rak-1576443609.html
https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html
Пузатый врач учит правильному питанию. Смешно.
40
Интересно ,а ты в 66 лет будешь выглядеть так как он? Думаю нет.
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8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр мясников (врач), россия, здоровье, здоровье - общество, общество

Названы вредные для здоровья традиции россиян

03:08 05.09.2020 (обновлено: 04:09 05.09.2020)
25551
© Предоставлено издательством "Кучково поле"Фрагмент литографии "Чаепитие купцов в Москве" 1857
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Предоставлено издательством "Кучково поле"
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о вредных для здоровья традициях россиян.
В частности, по словам эксперта, речь идет о привычке доедать всю еду за столом, включая добавку. Телеведущий отметил, что со времени появления этого обычая качество еды заметно ухудшилось, поэтому сейчас нужно наоборот ограничивать себя в количестве съеденного.
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Традиционное русское чаепитие с сахаром также вредно для здоровья, подчеркнул Мясников. В рационе современного человека и так переизбыток сладкого: в частности, по словам медика, в стакане магазинного сока содержится до восьми кусков сахара.
Также телеведущий раскритиковал любовь к быстрой езде и веру в "авось", присущие россиянам.
При этом Мясников отметил, что, несмотря на свой вред, все эти традиции все равно останутся в жизни людей, так как они являются "отражением характера" народа.
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1085771014115
Обсудить 8
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Пузатый врач учит правильному питанию. Смешно.
5 сентября, 05:11
ЛКЛысый Кучерявый
2440119
Интересно ,а ты в 66 лет будешь выглядеть так как он? Думаю нет.
5 сентября, 06:41
John TravoltaJohn Travolta
20012014
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