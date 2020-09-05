https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576813384.html

Тихановская приедет в Варшаву 9 сентября

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит польскую столицу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:13

2020-09-05T11:13

2020-09-05T11:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

варшава

литва

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> посетит польскую столицу, заявил заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Павел Яблоньский в эфире радиостанции <a href="https://www.radiozet.pl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Zet</a>.В последнее время Тихановская находилась в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.По данным фонда "Белорусский дом в Варшаве", созданного для поддержки белорусов в Польше и организующего мероприятия с Тихановской в стране, она приедет в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаву</a> 9 сентября."9 сентября в 9.00 (10.00) ровно через месяц после "выборов", которые прошли в Белоруссии, пройдет встреча Светланы Тихановской с белорусами Варшавы", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

https://ria.ru/20200902/tikhanovskaya-1576615260.html

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белоруссия

варшава

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, варшава, литва, в мире