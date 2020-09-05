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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576813384.html
Тихановская приедет в Варшаву 9 сентября
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит польскую столицу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:13
2020-09-05T11:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
варшава
литва
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> посетит польскую столицу, заявил заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Павел Яблоньский в эфире радиостанции <a href="https://www.radiozet.pl" target="_blank" rel="nofollow noopener">Zet</a>.В последнее время Тихановская находилась в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.По данным фонда "Белорусский дом в Варшаве", созданного для поддержки белорусов в Польше и организующего мероприятия с Тихановской в стране, она приедет в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаву</a> 9 сентября."9 сентября в 9.00 (10.00) ровно через месяц после "выборов", которые прошли в Белоруссии, пройдет встреча Светланы Тихановской с белорусами Варшавы", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html
https://ria.ru/20200902/tikhanovskaya-1576615260.html
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белоруссия
варшава
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, варшава, литва, в мире

Тихановская приедет в Варшаву 9 сентября

11:13 05.09.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит польскую столицу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции Zet.
В последнее время Тихановская находилась в Литве.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 18:23Протесты в Белоруссии
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По данным фонда "Белорусский дом в Варшаве", созданного для поддержки белорусов в Польше и организующего мероприятия с Тихановской в стране, она приедет в Варшаву 9 сентября.
"9 сентября в 9.00 (10.00) ровно через месяц после "выборов", которые прошли в Белоруссии, пройдет встреча Светланы Тихановской с белорусами Варшавы", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:24Протесты в Белоруссии
Сенаторы прокомментировали слова Тихановской о Крыме
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВаршаваЛитваВ мире
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