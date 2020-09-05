https://ria.ru/20200905/tayfun-1576811645.html

В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну

Чиновники в северокорейской провинции Канвондо и городе Вонсан не выполнили должным образом указание Трудовой партии о подготовке к тайфуну, что привело к... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T10:23

2020-09-05T10:23

2020-09-05T10:23

кндр (северная корея)

вонсан

в мире

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<strong>СЕУЛ, 5 сен – РИА Новости.</strong> Чиновники в северокорейской провинции Канвондо и городе <a href="http://ria.ru/location_Wonsan/" target="_blank" data-auto="true">Вонсан</a> не выполнили должным образом указание Трудовой партии о подготовке к тайфуну, что привело к "крупному инциденту с десятками пострадавших", провинившихся решено наказать, сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР (ТПК) газета <a href="http://www.rodong.rep.kp/ko/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Нодон Синмун"</a>.Как пишет издание, на 17-м расширенном заседании политбюро ЦК ТПК была отмечена важность "тщательно предотвратить появление человеческих жертв и ущерба здоровью людей" от тайфуна "номер 9", как в КНДР обозначили тайфун "Майсак". Однако в городе Вонсан и провинции Канвондо работники не восприняли ответственно указания партии."Из-за своих формализма и безответственности они не выявили сразу все опасные здания и не предупредили их жителей, что привело к крупному инциденту с десятками пострадавших", - сообщает издание.В связи с этим 3 сентября состоялось заседание зампредов ЦК ТПК, глав организаций и работников отдела пропаганды, чтобы определить, как "преподать урок" чиновникам. Сотрудники из каждого уезда, города и провинции в регионах Вонсан и Канвондо приняли участие по видеоконференции."В результате было принято решение строго наказать ответственных в партийных, административных учреждениях и учреждениях, отвечающих за безопасность города Вонсан с применением юридических, административных мер и партийных рычагов", - указывает газета.Ранее сообщалось, что проливные дожди из-за тайфуна "Майсак" вызвали наводнения и нанесли материальный ущерб в восточных районах КНДР, в частности, в районе крупного города Вонсан. Девятый в этом сезоне тайфун достиг провинции Канвондо и Хамгён-Пукто 3 сентября. В течение трех часов в районе Вонсана выпало 132 миллиметра осадков. Телевидение КНДР в прямом эфире продемонстрировало затопленные улицы города и площадь, которая используется для торжественных мероприятий.

https://ria.ru/20191208/1562059679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), вонсан, в мире