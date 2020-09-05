https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576829219.html
Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на то, что столица побеждает и в итоге победит в ситуации с... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T21:55
2020-09-05T21:55
2020-09-05T21:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом и настраиваться на то, что столица побеждает и в итоге победит в ситуации с коронавирусом."Я бы пожелал больше уверенности. Слишком много страхов, домыслов было за этот период времени, но мы видим, что мы уже преодолели главные сложности. И нужно с большим оптимизмом смотреть, потому что любой кризис в большей степени психологический. Нужно настроить себя, что мы побеждаем, что Москва победит",- сказал Собянин в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первому каналу</a>.По его словам, у столицы есть силы, потенциал, прекрасные люди. "Профессиональные, активные, которые будут делать наш город краше и удобнее с каждым годом, более современным и более молодым городом",- сказал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200905/koronavirus-1576815079.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество