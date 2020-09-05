https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576812290.html
Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
Первые партии вакцины от коронавируса в Москве будут направлены для вакцинации групп риска, в том числе и журналистов, которые находятся на передовой, сообщил... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:40
2020-09-05T10:40
2020-09-05T10:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Первые партии вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будут направлены для вакцинации групп риска, в том числе и журналистов, которые находятся на передовой, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире Первого канала.Он отметил, что массовое промышленное производство вакцины от коронавируса в столице будет в декабре этого года-январе следующего."Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой", - сказал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576803744.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество