https://ria.ru/20200905/smartfon-1576807527.html

Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон

Бесхозный телефон не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T02:18

2020-09-05T02:18

2020-09-05T10:26

мобильный телефон

россия

роскачество

технологии

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Бесхозный <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может оказаться "невольным" взрывным устройством или быть специально подброшенным в корыстных целях, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990040.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.

Прекрасная Россия бе-бе-бе На любом смартфоне есть "секретная" функция Сброса к заводским установкам. 32

Давид Мишин Может оказаться взрывным устройством, самсунг вроде уже исправили эту проблему))) 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильный телефон, россия, роскачество, технологии