https://ria.ru/20200905/smartfon-1576807527.html
Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
Бесхозный телефон не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:18
2020-09-05T02:18
2020-09-05T10:26
мобильный телефон
россия
роскачество
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Бесхозный <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может оказаться "невольным" взрывным устройством или быть специально подброшенным в корыстных целях, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990040.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.
Прекрасная Россия бе-бе-бе
На любом смартфоне есть "секретная" функция Сброса к заводским установкам.
32
Давид Мишин
Может оказаться взрывным устройством, самсунг вроде уже исправили эту проблему)))
19
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильный телефон, россия, роскачество, технологии