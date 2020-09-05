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https://ria.ru/20200905/smartfon-1576807527.html
Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
Бесхозный телефон не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:18
2020-09-05T10:26
мобильный телефон
россия
роскачество
технологии
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Бесхозный <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефон</a> не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может оказаться "невольным" взрывным устройством или быть специально подброшенным в корыстных целях, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200905/831990040.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Алеся Боровикова.
На любом смартфоне есть "секретная" функция Сброса к заводским установкам.
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Может оказаться взрывным устройством, самсунг вроде уже исправили эту проблему)))
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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60
мобильный телефон, россия, роскачество, технологии

Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон

02:18 05.09.2020 (обновлено: 10:26 05.09.2020)
15204
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бесхозный телефон не рекомендуется брать в руки, а тем более присваивать себе, даже если вы обнаружили гаджет в людном месте. Дело в том, что телефон может оказаться "невольным" взрывным устройством или быть специально подброшенным в корыстных целях, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
"Найденный телефон может содержать компрометирующую информацию, связанную, например, с наркоторговлей или другими преступлениями. В этом случае придётся доказывать полиции, что вы не имеете к этому отношения, предостерегает эксперт.
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Обсудить 9
Мобильный телефонРоссияРоскачествоТехнологии
Популярные комментарии
На любом смартфоне есть "секретная" функция Сброса к заводским установкам.
5 сентября, 04:09
Прекрасная Россия бе-бе-беПрекрасная Россия бе-бе-бе
1631009
Может оказаться взрывным устройством, самсунг вроде уже исправили эту проблему)))
5 сентября, 06:41
Давид МишинДавид Мишин
3150100
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