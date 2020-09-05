https://ria.ru/20200905/simptomy-1576815605.html

Названы самые опасные симптомы рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, какие симптомы рака прямой кишки требуют срочного обращения за медицинской помощью. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:19

2020-09-05T12:19

2020-09-05T14:59

елена смирнова

онкология

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Врач-онколог и проктолог <a href="http://ria.ru/person_elena-smirnova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Смирнова</a> рассказала, какие симптомы рака прямой кишки требуют срочного обращения за медицинской помощью.Она отметила, что ощутимые признаки появляются уже на запущенной стадии заболевания и поэтому требуют срочной диагностики.Так, медик призвала обратить внимание на такие специфические симптомы, как повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, изменения характера стула и наличие крови или слизи при походе в туалет в сочетании с повышенной утомляемостью и снижением массы тела."Как видите, они (симптомы. — Прим.ред.) могут быть и при других заболеваниях, поэтому нужно быть особенно осторожным и сразу выяснять их причину", — написала Смирнова в <a href="https://www.instagram.com/dr.smirnova_elena/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram.</a>Врач подчеркнула, что риск возникновения рака прямой кишки увеличивается с возрастом и рекомендовала посетить проктолога к 45 годам вне зависимости от наличия признаков заболевания.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/dieta-1576792790.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена смирнова, онкология, здоровье - общество