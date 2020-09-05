https://ria.ru/20200905/shou-1576810728.html

Отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу ради тысячи долларов

В Австралии отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи Kyle and Jackie O РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T09:41

2020-09-05T09:41

2020-09-05T09:54

австралия

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи <a href="https://www.kiis1065.com.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyle and Jackie O Show</a>. В рамках рубрики "Бойфренд или папочка?" ведущие должны угадать, кем являются пришедшие в студию герои: влюбленными или отцом с дочерью. Если паре удается обмануть ведущих, то гости получают приз.Участникам шоу удалось обмануть ведущих: девушка и мужчина держались за руки и отвечали на интимные вопросы о себе. "Он не может не быть ее парнем", - сошлись ведущие после того, как пара поцеловалась.Позднее выяснилось, что участники программы на самом деле являются отцом и дочерью.

https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австралия, в мире