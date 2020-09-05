Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/shou-1576810728.html
Отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу ради тысячи долларов
В Австралии отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи Kyle and Jackie O РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:41
2020-09-05T09:54
австралия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576810509_0:0:585:329_1400x0_80_0_0_c1968de5cc09ebca0948175ade40a144.png
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи <a href="https://www.kiis1065.com.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyle and Jackie O Show</a>. В рамках рубрики "Бойфренд или папочка?" ведущие должны угадать, кем являются пришедшие в студию герои: влюбленными или отцом с дочерью. Если паре удается обмануть ведущих, то гости получают приз.Участникам шоу удалось обмануть ведущих: девушка и мужчина держались за руки и отвечали на интимные вопросы о себе. "Он не может не быть ее парнем", - сошлись ведущие после того, как пара поцеловалась.Позднее выяснилось, что участники программы на самом деле являются отцом и дочерью.
https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576810509_64:0:503:329_1400x0_80_0_0_3e8c683ea658255ad617fee2393f9c2c.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
австралия, в мире

Отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу ради тысячи долларов

09:41 05.09.2020 (обновлено: 09:54 05.09.2020)
427
© KIIS 1065Стоп-кадр записи программы
Стоп-кадр записи программы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© KIIS 1065
Стоп-кадр записи программы
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Австралии отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи Kyle and Jackie O Show.
В рамках рубрики "Бойфренд или папочка?" ведущие должны угадать, кем являются пришедшие в студию герои: влюбленными или отцом с дочерью. Если паре удается обмануть ведущих, то гости получают приз.
Участникам шоу удалось обмануть ведущих: девушка и мужчина держались за руки и отвечали на интимные вопросы о себе.
"Он не может не быть ее парнем", - сошлись ведущие после того, как пара поцеловалась.
Позднее выяснилось, что участники программы на самом деле являются отцом и дочерью.

"Мы сделали это ради денег. На самом деле это мой отец", - сообщила 26-летняя гостья.

Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:57
Самбурская рассказала, на что готова ради миллиона рублей
020127
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Украинская военная техника на Донбассе
Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
Тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр в аэропорту Красноярск
Российские товары "гибридно" оккупируют Украину
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии оценили последствия в случае отказа от "Северного потока — 2"
Пхеньян
В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
Серая акула-нянька
В США сняли на видео акулу, вцепившуюся в руку пловца
Прохожие на одной из улиц в Москве
Время колокольчиков — Европе предлагают объявить Россию врагом
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
Экс-директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Владислав Любый
Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Заместитель председателя совета министров Кувейта, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Аль-Халед Ас-Сабах
Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги
Московский Кремль
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Редкая серебряная монета 1794 года выпуска номиналом в один доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Самую дорогую монету в мире выставили на аукцион
Продюсер Андрей Разин
Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"
Участники акции протеста в Лейпциге, Германия. 4 сентября 2020
В Лейпциге стихийная демонстрация закончилась беспорядками
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
11:08В Детройте полиции запретили использовать дубинки и газ в ходе протестов
10:53Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
10:49В Белоруссии на акциях протеста в пятницу задержали более 40 человек
10:44Правительство получило право устанавливать предельные цены на лекарства
10:42В России за сутки умерли 110 человек с коронавирусом
10:40Собянин рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса
10:39Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:38В Москве выявили 671 новый случай заражения коронавирусом
10:34В России выписали 5379 человек после COVID-19 за сутки
10:33В России выявили 5205 новых случаев заражения коронавирусом
10:27Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
10:25В Госдуме оценили запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
10:23В КНДР чиновников накажут за "формализм" при подготовке к тайфуну
10:12Полиция задержала 15 участников акции против карантина в Мельбурне
10:10Стали известны правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
09:57Глава ДНР приказал уничтожить сооружения ВСУ у линии разграничения
09:38Правительство выделило еще миллиард рублей на лекарства для льготников
09:30Эксперт рассказал, как мессенджеры изменят деловую коммуникацию
09:20Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый
Лента новостейМолния