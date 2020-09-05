https://ria.ru/20200905/shou-1576810728.html
Отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу ради тысячи долларов
В Австралии отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи Kyle and Jackie O РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:41
2020-09-05T09:41
2020-09-05T09:54
австралия
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи <a href="https://www.kiis1065.com.au/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Kyle and Jackie O Show</a>. В рамках рубрики "Бойфренд или папочка?" ведущие должны угадать, кем являются пришедшие в студию герои: влюбленными или отцом с дочерью. Если паре удается обмануть ведущих, то гости получают приз.Участникам шоу удалось обмануть ведущих: девушка и мужчина держались за руки и отвечали на интимные вопросы о себе. "Он не может не быть ее парнем", - сошлись ведущие после того, как пара поцеловалась.Позднее выяснилось, что участники программы на самом деле являются отцом и дочерью.
https://ria.ru/20200903/samburskaya-1576688525.html
австралия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, в мире
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
В Австралии
отец и дочь шокировали ведущих утреннего шоу: ради приза в тысячу долларов девушка поцеловала мужчину в прямом эфире радиопередачи Kyle and Jackie O Show
.
В рамках рубрики "Бойфренд или папочка?" ведущие должны угадать, кем являются пришедшие в студию герои: влюбленными или отцом с дочерью. Если паре удается обмануть ведущих, то гости получают приз.
Участникам шоу удалось обмануть ведущих: девушка и мужчина держались за руки и отвечали на интимные вопросы о себе.
"Он не может не быть ее парнем", - сошлись ведущие после того, как пара поцеловалась.
Позднее выяснилось, что участники программы на самом деле являются отцом и дочерью.
"Мы сделали это ради денег. На самом деле это мой отец", - сообщила 26-летняя гостья.