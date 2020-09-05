https://ria.ru/20200905/sanktsii-1576820031.html
МИД Германии пригрозил Минску дальнейшими санкциями
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью таблоиду Bild пригрозил Минску "дальнейшими санкциями", если президент Белоруссии Александр Лукашенко "не отреагирует" на... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:59
2020-09-05T14:59
2020-09-05T15:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид германии
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в интервью таблоиду <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a> пригрозил <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> "дальнейшими санкциями", если президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко "не отреагирует" на требования Евросоюза."Как Европейский союз, мы не признаем выборы (президента Белоруссии) и приняли решение о санкциях, которые сейчас реализуются. Если Лукашенко не отреагирует, будут дальнейшие санкции", - заявил Маас.По словам министра, Лукашенко следует "быть готовым к диалогу". "Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы были проведены новые выборы", - сказал также глава германского МИД.Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200905/lukashenko-1576820217.html
Ольга Занкова
санкции ФРГ? То есть им мало, что они каждого третьего белоруса убили в войну? По потерям это самый пострадавший народ в то время. Немцы не забылись еще в угаре собственной значимости и арийского превосходства?
43
Игорь Розенер
А разве Белоруссия входит с этот союз, с какой это стати они должны выполнять их требования?
14
12
минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, мид германии, минск, в мире
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
в интервью таблоиду Bild
пригрозил Минску
"дальнейшими санкциями", если президент Белоруссии
Александр Лукашенко "не отреагирует" на требования Евросоюза.
"Как Европейский союз, мы не признаем выборы (президента Белоруссии) и приняли решение о санкциях, которые сейчас реализуются. Если Лукашенко не отреагирует, будут дальнейшие санкции", - заявил Маас.
По словам министра, Лукашенко следует "быть готовым к диалогу". "Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы были проведены новые выборы", - сказал также глава германского МИД.
Ранее ЕС объявил, что не считает прошедшие в Белоруссии президентские выборы справедливыми и честными, а также отказался признавать их результаты. Кроме того, лидеры ЕС договорились о введении индивидуальных санкций по Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и, как считают в Евросоюзе, фальсификацию выборов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.