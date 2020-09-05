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Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T18:27
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баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости</strong>. Российские военные подняли в воздух истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", — указали в ведомстве.После разворота иностранного борта от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Его полет соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.Нарушения российской границы не произошло.С начала сентября это уже четвертый случай сопровождения норвежского "Ориона" российскими истребителями над Баренцевым морем, о котором сообщили в Центре управления обороной.
https://ria.ru/20200829/samolety-1576470940.html
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баренцево море
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баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность, в мире

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

18:27 05.09.2020 (обновлено: 19:41 05.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", — указали в ведомстве.
После разворота иностранного борта от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Его полет соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
Нарушения российской границы не произошло.
С начала сентября это уже четвертый случай сопровождения норвежского "Ориона" российскими истребителями над Баренцевым морем, о котором сообщили в Центре управления обороной.
Противолодочный самолет ТУ-142 - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 16:31
Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
209734614
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Баренцево мореМиГ-31НорвегияБезопасностьВ мире
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