https://ria.ru/20200905/samolet-1576825317.html

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем, сообщил... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T18:27

2020-09-05T18:27

2020-09-05T19:41

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости</strong>. Российские военные подняли в воздух истребитель <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> из состава дежурных сил ПВО Северного флота для опознавания воздушной цели над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", — указали в ведомстве.После разворота иностранного борта от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Его полет соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.Нарушения российской границы не произошло.С начала сентября это уже четвертый случай сопровождения норвежского "Ориона" российскими истребителями над Баренцевым морем, о котором сообщили в Центре управления обороной.

https://ria.ru/20200829/samolety-1576470940.html

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баренцево море

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность, в мире