https://ria.ru/20200905/rossiya-1576807459.html
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Значительные валютные резервы России делают страну неуязвимой перед давлением Запада. Такое мнение высказал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T02:01
2020-09-05T02:01
2020-09-05T04:47
россия
санкции
санкции в отношении россии
владимир путин
германия
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. </strong>Значительные валютные резервы <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> делают страну неуязвимой перед давлением Запада. Такое мнение высказал старший бизнес-редактор газеты <a href="https://www.welt.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Die Welt</a> Хольгер Цшэпитц.Западные политики обсуждают возможность ужесточения экономических санкций против России, но ситуация изменилась и значительно отличается от положения дел в прошлые годы, говорится в статье.За время кризиса Россия значительно нарастила свои резервы. Как напоминает Цшэпитц, недавно их объем достиг рекордного уровня – 600 миллиардов долларов. Это произошло даже несмотря на сохранение антироссийских санкций и на не самые высокие цены на нефть, которые, по мнению автора, являются главным источником доходов России.К таким успешным результатам, как полагает журналист, привела экономическая политика президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. По мнению Цшепитца, российский лидер "имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере". Из них автор особенно выделяет стратегию по наращиванию финансовых резервов и стремление избежать чрезмерной долговой нагрузки. Также эксперт подчеркивает важность реструктуризации российских валютных резервов, а именно отказ от доллара в пользу увеличения запасов золота. Именно благодаря всем этим действиям, по мнению Цшепитца, российские резервы смогли достичь рекордных показателей. Автор указывает, что только в этом году государственная казна дополнительно получила 47 миллиардов долларов, причем доля золота (с учетом роста цен на него) составила около 38 миллиардов.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/economic/20200904/248062080.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a> >>.</strong></em>
https://ria.ru/20200320/1568930735.html
https://ria.ru/20200715/1574329126.html
русский офицер
Тут можно согласиться с журналистом! На выплату нищенских пенсий и зарплат этих миллиардов на долго хватит! Про экономический рост придется забыть и приготовиться к дальнейшему снижению уровня жизни.
422
Василий Трофимченко
Главный резерв России – это низкий уровень и плохое качество жизни ее граждан, обеспечивающие ей, так называемую, «устойчивость» негативному влиянию санкций извне. Однако, такая «устойчивость», время от времени, оплачивается кровью, подавленных народных восстаний и является результатом изуверства не Богоугодной бюрократии, находящейся у власти в России и, самовоспроизводящаяся уже не одно столетие.
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россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции, санкции в отношении россии, владимир путин, германия, в мире, экономика