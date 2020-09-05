https://ria.ru/20200905/razvedka-1576818619.html

Герой России развеял популярный миф о работе в разведке

Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T13:58

2020-09-05T13:58

2020-09-05T14:48

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

юрий шевченко

владимир путин

сша

безопасность

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости.</strong> Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шевченко</a>.Он отметил, что, согласно расхожему мнению, разведка — это не война "рыцарей плаща и кинжала". "Никогда этого не бывает. Разведка — это война умов", — подчеркнул Шевченко.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки России рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. Закрытым указом президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом "совершенно секретно" и cosmic.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html

https://ria.ru/20200314/1568589203.html

Руслан Тлеуж Для разбирающихся в вопросе он ничего нового не сказал: разведка - это прежде всего информационно-аналитическая работа. Лучше бы поделился воспоминаниями о приемах и способах вербовки, особенно с использованием «медовой ловушки». 24

Damir Aliev зачем рассекретили и на пенсию отправили такого ценнейшего кадра? отправили бы его в Вашингтон по легенде, получал бы там пенсию, и тряхнув стариной, нет-нет да и отправлял бы ценные сведения из гадюшника 20

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, юрий шевченко, владимир путин, сша, безопасность