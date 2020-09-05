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https://ria.ru/20200905/razvedka-1576818619.html
Герой России развеял популярный миф о работе в разведке
Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:58
2020-09-05T14:48
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
юрий шевченко
владимир путин
сша
безопасность
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости.</strong> Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_SHevchenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шевченко</a>.Он отметил, что, согласно расхожему мнению, разведка — это не война "рыцарей плаща и кинжала". "Никогда этого не бывает. Разведка — это война умов", — подчеркнул Шевченко.Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки России рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. Закрытым указом президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом "совершенно секретно" и cosmic.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576816627.html
https://ria.ru/20200314/1568589203.html
Для разбирающихся в вопросе он ничего нового не сказал: разведка - это прежде всего информационно-аналитическая работа. Лучше бы поделился воспоминаниями о приемах и способах вербовки, особенно с использованием «медовой ловушки».
24
зачем рассекретили и на пенсию отправили такого ценнейшего кадра? отправили бы его в Вашингтон по легенде, получал бы там пенсию, и тряхнув стариной, нет-нет да и отправлял бы ценные сведения из гадюшника
20
10
сша
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, юрий шевченко, владимир путин, сша, безопасность

Герой России развеял популярный миф о работе в разведке

13:58 05.09.2020 (обновлено: 14:48 05.09.2020)
19722
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко.

"Это нормальная работа нормального человека, мужика, необязательно с крепкими мускулами", — сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1". По словам Шевченко, ему самому за годы работы "приходилось рисковать здорово". "Но об этом давайте не будем говорить", — добавил Шевченко.

Он отметил, что, согласно расхожему мнению, разведка — это не война "рыцарей плаща и кинжала". "Никогда этого не бывает. Разведка — это война умов", — подчеркнул Шевченко.
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки России рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
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Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом "совершенно секретно" и cosmic.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОЮрий ШевченкоВладимир ПутинСШАБезопасность
Популярные комментарии
Для разбирающихся в вопросе он ничего нового не сказал: разведка - это прежде всего информационно-аналитическая работа. Лучше бы поделился воспоминаниями о приемах и способах вербовки, особенно с использованием «медовой ловушки».
5 сентября, 14:21
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
1220019
зачем рассекретили и на пенсию отправили такого ценнейшего кадра? отправили бы его в Вашингтон по легенде, получал бы там пенсию, и тряхнув стариной, нет-нет да и отправлял бы ценные сведения из гадюшника
5 сентября, 14:08
Damir AlievDamir Aliev
1050104
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