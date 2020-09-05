Герой России развеял популярный миф о работе в разведке
13:58 05.09.2020 (обновлено: 14:48 05.09.2020)
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© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Разведка — это не сражение "рыцарей плаща и кинжала", а противостояние умов и вообще профессия для нормальных мужчин, считает выдающийся отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко.
"Это нормальная работа нормального человека, мужика, необязательно с крепкими мускулами", — сказал Шевченко в эфире телеканала "Россия 1". По словам Шевченко, ему самому за годы работы "приходилось рисковать здорово". "Но об этом давайте не будем говорить", — добавил Шевченко.
Он отметил, что, согласно расхожему мнению, разведка — это не война "рыцарей плаща и кинжала". "Никогда этого не бывает. Разведка — это война умов", — подчеркнул Шевченко.
Имя Юрия Шевченко Служба внешней разведки России рассекретила в январе нынешнего года. Согласно информации, обнародованной СВР, Шевченко с 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности cosmic. Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.
Сам Шевченко рассказывал, что ему в свое время была поставлена задача работать по "главному противнику", то есть США, и по НАТО. О масштабе задания говорит то, что нужно было взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО, говорил Шевченко. В итоге, по словам разведчика, он получил доступ к секретным документам (порядка 300 томов архивного дела) с грифом "совершенно секретно" и cosmic.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой).
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