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Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что начал задумываться о трагической закономерности после смерти экс-солиста коллектива "Ласкового мая" Александра РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:57
2020-09-05T10:12
александр прико
андрей разин
ласковый май
игорь игошин
оренбург
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил, что начал задумываться о трагической закономерности после смерти экс-солиста коллектива "Ласкового мая" Александра Прико.Разин отметил, что как и экс-солиста золотого состава группы <a href="http://ria.ru/person_Igor_Igoshin/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Игошина</a>, умершего в возрасте 21 года, он "привез" Прико из <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурга</a>."Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств", — сказал Разин в интервью <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику".</a>Продюсер "Ласкового мая" отметил, что на сегодняшний день по тем или иным причинам умерли уже восемь участников коллектива.Ранее стало известно о госпитализации музыканта в тяжелом состоянии. По словам его супруги, медики диагностировали у него онкологию. Бывший фронтмен группы "Ласковый май" <a href="http://ria.ru/person_yuriy-shatunov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шатунов</a> сообщил 2 сентября в своем Instagram, что Александр Прико скончался.
https://ria.ru/20200903/priko-1576688391.html
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александр прико , андрей разин, ласковый май, игорь игошин, оренбург

Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"

08:57 05.09.2020 (обновлено: 10:12 05.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что начал задумываться о трагической закономерности после смерти экс-солиста коллектива "Ласкового мая" Александра Прико.
Разин отметил, что как и экс-солиста золотого состава группы Игоря Игошина, умершего в возрасте 21 года, он "привез" Прико из Оренбурга.
"Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств", — сказал Разин в интервью "Собеседнику".
Продюсер "Ласкового мая" отметил, что на сегодняшний день по тем или иным причинам умерли уже восемь участников коллектива.
Ранее стало известно о госпитализации музыканта в тяжелом состоянии. По словам его супруги, медики диагностировали у него онкологию. Бывший фронтмен группы "Ласковый май" Юрий Шатунов сообщил 2 сентября в своем Instagram, что Александр Прико скончался.
Александр Прико - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 15:55Культура
Стали известны последние слова экс-солиста "Ласкового мая" жене
0613817
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Александр ПрикоАндрей РазинЛасковый майИгорь ИгошинОренбург
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