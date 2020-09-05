https://ria.ru/20200905/razin-1576809617.html

Разин задумался о "злом роке" после смерти солистов "Ласкового мая"

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что начал задумываться о трагической закономерности после смерти экс-солиста коллектива "Ласкового мая" Александра РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T08:57

2020-09-05T08:57

2020-09-05T10:12

александр прико

андрей разин

ласковый май

игорь игошин

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:258:2273:1536_1400x0_80_0_0_33a76156e72821f6218d43e69156780d.jpg

<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> заявил, что начал задумываться о трагической закономерности после смерти экс-солиста коллектива "Ласкового мая" Александра Прико.Разин отметил, что как и экс-солиста золотого состава группы <a href="http://ria.ru/person_Igor_Igoshin/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Игошина</a>, умершего в возрасте 21 года, он "привез" Прико из <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурга</a>."Конечно, начинаешь думать о злом роке, когда из четырех человек "золотого состава" двое умирают. Но я не хочу в это верить и буду говорить о печальном стечении обстоятельств", — сказал Разин в интервью <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику".</a>Продюсер "Ласкового мая" отметил, что на сегодняшний день по тем или иным причинам умерли уже восемь участников коллектива.Ранее стало известно о госпитализации музыканта в тяжелом состоянии. По словам его супруги, медики диагностировали у него онкологию. Бывший фронтмен группы "Ласковый май" <a href="http://ria.ru/person_yuriy-shatunov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Шатунов</a> сообщил 2 сентября в своем Instagram, что Александр Прико скончался.

https://ria.ru/20200903/priko-1576688391.html

2

оренбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прико , андрей разин, ласковый май, игорь игошин, оренбург