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https://ria.ru/20200905/putin-1576817639.html
Путин оценил работу врачей и волонтеров во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, героями нашего времени. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:23
2020-09-05T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день города москвы
владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, героями нашего времени.Он подчеркнул, что это время требовало предельной самоотдачи, "готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем, и подчас своей жизнью даже ради спасения других, сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день города москвы, владимир путин, москва

Путин оценил работу врачей и волонтеров во время пандемии

13:23 05.09.2020 (обновлено: 13:25 05.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, героями нашего времени.

"Здесь, в концертном зале "Зарядье", сегодня присутствуют представители медицинского сообщества и волонтёрского движения столицы. Все вы, ваши коллеги, товарищи по работе – я скажу ещё раз – настоящие герои нашего времени", - сказал Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня города.

Он подчеркнул, что это время требовало предельной самоотдачи, "готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем, и подчас своей жизнью даже ради спасения других, сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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