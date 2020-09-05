https://ria.ru/20200905/putin-1576817639.html
Путин оценил работу врачей и волонтеров во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, героями нашего времени. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T13:23
2020-09-05T13:23
2020-09-05T13:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
день города москвы
владимир путин
москва
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал врачей и волонтеров, борющихся с коронавирусом, героями нашего времени.Он подчеркнул, что это время требовало предельной самоотдачи, "готовности ежедневно рисковать и своим здоровьем, и подчас своей жизнью даже ради спасения других, сердечной щедрости и милосердия ради помощи тем, кто нуждался в заботе и поддержке".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/putin-1576817288.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, день города москвы, владимир путин, москва