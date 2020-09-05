https://ria.ru/20200905/putin-1576816389.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:56
2020-09-05T12:56
2020-09-05T14:06
день города в москве
владимир путин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил москвичей с Днем города.Выступая на мероприятии в концертном зале "Зарядье", он отметил, что многовековая история страны и сама российская государственность неразрывно связаны с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>.Путин обратил особое внимание на сплоченность столичных жителей в период пандемии коронавируса.Президент также похвалил московские власти за грамотные действия и эффективность, которой, по его словам, непросто достичь в условиях работы во многомиллионном городе."Понятно, что в такой огромной работе не могло быть без каких-то мелочей. Но я с уверенностью могу сказать, потому что самым внимательным образом не только следил, но и принимал участие в работе городских властей: все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно", — добавил он.Глава государства подчеркнул, что Москва "уверенно возвращает" свой привычный, "мощный ритм жизни и ритм развития".В эти выходные жители и гости столицы отмечают 873-й день рождения города.
https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Я сердечно поздравляю вас c праздником – с Днем города!"
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с днем города, отметив, что в текущем году из-за пандемии коронавируса праздник проходит без масштабных и традиционных по этому поводу массовых мероприятий. 5 сентября Владимир Путин посетил торжественное мероприятие в концертном зале "Зарядье", посвященное празднованию 873-й годовщине основания Москвы.
2020-09-05T12:56
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PT0M52S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день города в москве, владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил москвичей с Днем города.
Выступая на мероприятии в концертном зале "Зарядье", он отметил, что многовековая история страны и сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой
.
"И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. <...> Еще раз поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья и только всего самого-самого доброго. С Днем Москвы!" — сказал президент.
Путин обратил особое внимание на сплоченность столичных жителей в период пандемии коронавируса.
"Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран, но Москва, Москва смогла! Люди, конечно, по-разному относились ко всем этим ограничениям, но мы все это хорошо знаем и видели — в целом москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину".
Президент также похвалил московские власти за грамотные действия и эффективность, которой, по его словам, непросто достичь в условиях работы во многомиллионном городе.
"Понятно, что в такой огромной работе не могло быть без каких-то мелочей. Но я с уверенностью могу сказать, потому что самым внимательным образом не только следил, но и принимал участие в работе городских властей: все службы действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно", — добавил он.
Глава государства подчеркнул, что Москва "уверенно возвращает" свой привычный, "мощный ритм жизни и ритм развития".
В эти выходные жители и гости столицы отмечают 873-й день рождения города.