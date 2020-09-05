https://ria.ru/20200905/putin-1576814631.html

Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом

Вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с коронавирусом в РФ, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая действовала в... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:48

2020-09-05T11:48

2020-09-05T11:54

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a> в РФ, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая действовала в рамках субординации, при главенствующей роли правительства, рассказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета", - сказал Путин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что такие рабочие группы как инструмент согласования позиций уже в течение всех этих почти двадцати лет достаточно успешно работают. Исходя из этого было принято решение включить туда и представителей регионов, и правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, чтобы вместе координировать работу, пояснил президент."Вопрос координации стал самым главным, ключевым. И с помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства Российской Федерации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200905/putin-1576814133.html

https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379812.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика