Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200905/putin-1576814631.html
Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом
Вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с коронавирусом в РФ, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая действовала в... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:48
2020-09-05T11:54
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576784162_0:436:2865:2048_1400x0_80_0_0_2c74a8aaa792e2f9204b80ac9c3fd9c6.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a> в РФ, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая действовала в рамках субординации, при главенствующей роли правительства, рассказал президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета", - сказал Путин в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он отметил, что такие рабочие группы как инструмент согласования позиций уже в течение всех этих почти двадцати лет достаточно успешно работают. Исходя из этого было принято решение включить туда и представителей регионов, и правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, чтобы вместе координировать работу, пояснил президент."Вопрос координации стал самым главным, ключевым. И с помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства Российской Федерации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20200905/putin-1576814133.html
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379812.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576784162_73:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_234e5ad65b71e9c9250a9335f7991d71.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин объяснил создание группы Госсовета для борьбы с коронавирусом

11:48 05.09.2020 (обновлено: 11:54 05.09.2020)
502
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос координации действий стал ключевым в период борьбы с коронавирусом в РФ, именно поэтому была создана рабочая группа Госсовета, которая действовала в рамках субординации, при главенствующей роли правительства, рассказал президент России Владимир Путин.
"Возник очень важный вопрос. И на экспертном уровне это тоже обсуждалось. Сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне? Вот это стало ключевым моментом организации нашей работы. Именно поэтому и было принято мной решение создать рабочую группу Госсовета", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:35Распространение нового коронавируса
Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями
Он отметил, что такие рабочие группы как инструмент согласования позиций уже в течение всех этих почти двадцати лет достаточно успешно работают. Исходя из этого было принято решение включить туда и представителей регионов, и правительства Российской Федерации, чтобы вместе координировать работу, пояснил президент.
"Вопрос координации стал самым главным, ключевым. И с помощью в том числе рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, она же работала все-таки в рамках определенной субординации, имею в виду главенствующую роль правительства Российской Федерации", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 14:03Распространение нового коронавируса
Путин отметил низкую смертность от коронавируса в России
16410010
Обсудить 0
РоссияВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил значение поправок о статусе Госсовета
Президент РФ В. Путин провел встречу с директором ФССП Д. Аристовым
Путин оценил работу Госсовета
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Создание Госсовета укрепило основы государственности, считает Матвиенко
Небоскребы делового центра Москва-сити
Эксперт оценила призыв Дерипаски перестать "кормить Москву"
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде призвали выработать ответные меры на обвинения по Навальному
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил сообщения о второй волне коронавируса в России
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой
Депутат Луговой оценил запись перехваченного разговора о Навальном
Жители города Виндхук, Намибия
Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Телеведущий Иван Ургант и комик Дмитрий Хрусталев
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Лента новостейМолния