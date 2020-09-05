https://ria.ru/20200905/putin-1576814133.html

Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов в РФ большими полномочиями при принятии решений в рамках борьбы с распространением коронавируса сработала, с учётом разных... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:35

2020-09-05T11:35

2020-09-05T11:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Практика наделения губернаторов в РФ большими полномочиями при принятии решений в рамках борьбы с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> сработала, с учётом разных условий жизни и функционирования экономик нельзя было действовать во всех регионах "под одну гребенку", заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, сработало", - заявил президент в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/">"Россия 24"</a>, говоря о том, сработало ли решение дать губернаторам в условиях пандемии больше полномочий."У нас огромная территория, самая большая страна по территории на планете, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики: где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то - сельское хозяйство, где-то - авиастроение или автопром. Но нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили бы удары коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.По его словам, после того, как это было сделано в России, в очень многих странах повторили ту же самую практику.

https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379812.html

https://ria.ru/20200901/pandemiya-1576571122.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика