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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200905/putin-1576814133.html
Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями
Практика наделения губернаторов в РФ большими полномочиями при принятии решений в рамках борьбы с распространением коронавируса сработала, с учётом разных... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:35
2020-09-05T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Практика наделения губернаторов в РФ большими полномочиями при принятии решений в рамках борьбы с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> сработала, с учётом разных условий жизни и функционирования экономик нельзя было действовать во всех регионах "под одну гребенку", заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, сработало", - заявил президент в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/">"Россия 24"</a>, говоря о том, сработало ли решение дать губернаторам в условиях пандемии больше полномочий."У нас огромная территория, самая большая страна по территории на планете, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики: где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то - сельское хозяйство, где-то - авиастроение или автопром. Но нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили бы удары коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.По его словам, после того, как это было сделано в России, в очень многих странах повторили ту же самую практику.
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379812.html
https://ria.ru/20200901/pandemiya-1576571122.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика

Путин оценил практику наделения губернаторов дополнительными полномочиями

11:35 05.09.2020 (обновлено: 11:45 05.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Практика наделения губернаторов в РФ большими полномочиями при принятии решений в рамках борьбы с распространением коронавируса сработала, с учётом разных условий жизни и функционирования экономик нельзя было действовать во всех регионах "под одну гребенку", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, сработало", - заявил президент в эфире телеканала "Россия 24", говоря о том, сработало ли решение дать губернаторам в условиях пандемии больше полномочий.
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"У нас огромная территория, самая большая страна по территории на планете, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики: где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то - сельское хозяйство, где-то - авиастроение или автопром. Но нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили бы удары коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.
По его словам, после того, как это было сделано в России, в очень многих странах повторили ту же самую практику.
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