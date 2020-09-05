Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/protesty-1576828090.html
Два белорусских телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах
Два популярных в Белоруссии телеведущих и шоумена – Дмитрий Кохно и Денис Дудинский - рассказали о последствиях своего участия в акциях протеста,... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T20:46
2020-09-05T20:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576825585_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_61c62e842cc88966c80a932686206627.jpg
<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Два популярных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущих и шоумена – Дмитрий Кохно и Денис Дудинский - рассказали о последствиях своего участия в акциях протеста, соответствующее видео показал в субботу телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank">ОНТ</a>.Ранее суд назначил Дудинскому и Кохно по десять суток административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. До этого оба телеведущих осудили жесткое подавление правоохранителями протестных акций в Белоруссии, после чего государственное телевидение прекратило с ними сотрудничество."Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. И на своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий", - сказал Дудинский.Как заявил со своей стороны Кохно, он на своем примере убедился, что его "любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия" обернулось административным арестом."Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести", - сказал шоумен.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/lukashenko--1576820823.html
это не закон, а тоталитарная колхозная секта
46
Правильно наказаны. Нельзя быть извращенцами: получать деньги от действующей государственной власти и участвовать в акциях по её свержению; получать деньги от работодателя и разрушать место работы.
28
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576825585_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1ace6daf6f33ab4975a0ecb79b18cb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Два белорусских телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах

20:46 05.09.2020
3811
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастницы протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Участницы протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участницы протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Два популярных в Белоруссии телеведущих и шоумена – Дмитрий Кохно и Денис Дудинский - рассказали о последствиях своего участия в акциях протеста, соответствующее видео показал в субботу телеканал ОНТ.
Ранее суд назначил Дудинскому и Кохно по десять суток административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. До этого оба телеведущих осудили жесткое подавление правоохранителями протестных акций в Белоруссии, после чего государственное телевидение прекратило с ними сотрудничество.
"Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. И на своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий", - сказал Дудинский.
Как заявил со своей стороны Кохно, он на своем примере убедился, что его "любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия" обернулось административным арестом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 15:31
Еще раз напомнил. Лукашенко выявил "главную беду" Белоруссии
"Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести", - сказал шоумен.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
1271915019
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
это не закон, а тоталитарная колхозная секта
5 сентября, 21:03
Olga MironovaOlga Mironova
12000034
Правильно наказаны. Нельзя быть извращенцами: получать деньги от действующей государственной власти и участвовать в акциях по её свержению; получать деньги от работодателя и разрушать место работы.
5 сентября, 21:02
vv.p.neznamov
2600002
Рекомендуем
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская заявила, что готова пообщаться с российскими властями
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
МВД Белоруссии прокомментировало отъезд соратницы Тихановской из страны
Военнослужащие армии Украины
Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко оценил введенные против него Россией санкции
Путин прокатил Урганта на машине
Путин "прокатил" Урганта на машине
Американский актёр Стивен Сигал
Стивен Сигал приехал в Крым и встретился с Аксеновым
Участницы протестной акции женщин в Минске
На шествии в Минске задержали оператора польского телеканала
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова во время мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Доверенное лицо Тихановской Ковалькова покинула Белоруссию
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Милиция в Минске отпустила 25 задержанных во время протестов студентов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
21:47Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Лента новостейМолния