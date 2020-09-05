https://ria.ru/20200905/protesty-1576828090.html

Два белорусских телеведущих рассказали о последствиях участия в протестах

Два популярных в Белоруссии телеведущих и шоумена – Дмитрий Кохно и Денис Дудинский - рассказали о последствиях своего участия в акциях протеста,... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T20:46

2020-09-05T20:46

2020-09-05T20:46

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Два популярных в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущих и шоумена – Дмитрий Кохно и Денис Дудинский - рассказали о последствиях своего участия в акциях протеста, соответствующее видео показал в субботу телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank">ОНТ</a>.Ранее суд назначил Дудинскому и Кохно по десять суток административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. До этого оба телеведущих осудили жесткое подавление правоохранителями протестных акций в Белоруссии, после чего государственное телевидение прекратило с ними сотрудничество."Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. И на своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий", - сказал Дудинский.Как заявил со своей стороны Кохно, он на своем примере убедился, что его "любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия" обернулось административным арестом."Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия о той законной ответственности, которую придется понести", - сказал шоумен.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/lukashenko--1576820823.html

Olga Mironova это не закон, а тоталитарная колхозная секта 46

v.p.neznamov Правильно наказаны. Нельзя быть извращенцами: получать деньги от действующей государственной власти и участвовать в акциях по её свержению; получать деньги от работодателя и разрушать место работы. 28

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире