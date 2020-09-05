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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/protesty-1576822674.html
В Минске задержали около 30 участников акций протеста
Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T16:41
2020-09-05T17:21
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД", - сказала Ганусевич.По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> протестующих в рамках административных процессов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/lukashenko--1576820823.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, оон, в мире

В Минске задержали около 30 участников акций протеста

16:41 05.09.2020 (обновлено: 17:21 05.09.2020)
2057
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастницы протестной акции женщин в Минске
Участницы протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Участницы протестной акции женщин в Минске
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД", - сказала Ганусевич.
По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.
В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в Минске протестующих в рамках административных процессов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 15:31
Еще раз напомнил. Лукашенко выявил "главную беду" Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскООНВ мире
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