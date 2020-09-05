https://ria.ru/20200905/protesty-1576822674.html

В Минске задержали около 30 участников акций протеста

Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T16:41

2020-09-05T16:41

2020-09-05T17:21

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

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<strong>МИНСК, 5 сен – РИА Новости.</strong> Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич."Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД", - сказала Ганусевич.По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> протестующих в рамках административных процессов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/lukashenko--1576820823.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, оон, в мире