В Минске задержали около 30 участников акций протеста
16:41 05.09.2020 (обновлено: 17:21 05.09.2020)
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Участницы протестной акции женщин в Минске
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Около 30 участников несанкционированных акций протеста задержаны в субботу в Минске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Около 30 человек задержаны к настоящему моменту и доставлены в территориальные РУВД", - сказала Ганусевич.
По ее словам, задержанные принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, держали негосударственную символику, выкрикивали лозунги.
В субботу в Минске проходят не санкционированные с властями города акции протеста, в том числе студентов. Ранее в минской милиции сообщили РИА Новости, что есть задержания в Минске протестующих в рамках административных процессов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.