https://ria.ru/20200905/protesty-1576818684.html

Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов

В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T14:00

2020-09-05T14:00

2020-09-05T15:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", - сказала она, не уточнив количество задержанных.В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-1576813419.html

Илина Садикова Раньше достаточно было за ухо взять, а сейчас-распустили. 34

Илина Садикова Один удар по шопе дубиночкой приводит в чувство дитё. 18

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минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания участников студенческого митинга в Минске Силовики задержали троих участников студенческого митинга в Минске 2020-09-05T14:00 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире