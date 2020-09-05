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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200905/protesty-1576818684.html
Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов
В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T14:00
2020-09-05T15:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 5 сен - РИА Новости.</strong> В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", - сказала она, не уточнив количество задержанных.В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/belorussiya-1576813419.html
Раньше достаточно было за ухо взять, а сейчас-распустили.
34
Один удар по шопе дубиночкой приводит в чувство дитё.
18
5
минск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры задержания участников студенческого митинга в Минске
Силовики задержали троих участников студенческого митинга в Минске
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире

Минская милиция сообщила о задержаниях участников протестов

14:00 05.09.2020 (обновлено: 15:41 05.09.2020)
1267
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. В субботу в Минске прошли задержания участников несанкционированных акций, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", - сказала она, не уточнив количество задержанных.
В субботу в Минске у ряда белорусских вузов студенты проводят не санкционированные с властями города акции протеста.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 11:14
Стали спокойнее: новые данные МВД Белоруссии о задержанных на протестах
5710017
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Раньше достаточно было за ухо взять, а сейчас-распустили.
5 сентября, 14:10
ИСИлина Садикова
1130002
Один удар по шопе дубиночкой приводит в чувство дитё.
5 сентября, 14:09
ИСИлина Садикова
1420002
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