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Темный рыцарь, боксер и подводный Uber: дикая природа глазами фотографов
Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии, заслужившие высшие оценки... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T09:00
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фотография
природа
фото
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Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии, заслужившие высшие оценки жюри, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
фотография, природа, фото, фото

Темный рыцарь, боксер и подводный Uber: дикая природа глазами фотографов

09:00 05.09.2020
376
Организаторы конкурса The Nature inFocus Photography Awards объявили победителей 2020 года. Впечатляющие кадры дикой природы Азии, заслужившие высшие оценки жюри, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Mofeed Abu Shalwa/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Боксер". Сразу и не скажешь, что этот свирепый монстр — обычный пальмовый долгоносик и питается растениями. Кадру Мофида Абу Шалвы (Mofeed Abu Shalwa) судьи отдали второе место в номинации "Портреты животных".

Mofeed Abu Shalwa. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
1 из 18

"Боксер". Сразу и не скажешь, что этот свирепый монстр — обычный пальмовый долгоносик и питается растениями. Кадру Мофида Абу Шалвы (Mofeed Abu Shalwa) судьи отдали второе место в номинации "Портреты животных".

© Фото : Mofeed Abu Shalwa/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Ganesh Chowdhury/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Победу в номинации "Портреты животных" завоевал Ганеш Чоудхури (Ganesh Chowdhury) за снимок гангского дельфина. Эти животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

Ganesh Chowdhury. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
2 из 18

Победу в номинации "Портреты животных" завоевал Ганеш Чоудхури (Ganesh Chowdhury) за снимок гангского дельфина. Эти животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.

© Фото : Ganesh Chowdhury/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Magnus Lundgren/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Автостопщик" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) обошел конкурентов в номинации "Поведение животного".

Magnus Lundgren. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
3 из 18

"Автостопщик" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) обошел конкурентов в номинации "Поведение животного".

© Фото : Magnus Lundgren/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Varun Thakkar/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Кафрский рогатый ворон — самый крупный в семействе птиц-носорогов и настоящий хищник. Работа фотографа Варуна Таккара (Varun Thakkar) удостоена особого упоминания в номинации "Поведение животного".

Varun Thakkar. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
4 из 18

Кафрский рогатый ворон — самый крупный в семействе птиц-носорогов и настоящий хищник. Работа фотографа Варуна Таккара (Varun Thakkar) удостоена особого упоминания в номинации "Поведение животного".

© Фото : Varun Thakkar/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Yashpal Rathore/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Темный рыцарь" Яшпала Ратхора (Yashpal Rathore), пролетающий над Бангалором, завоевал гран-при конкурса и победил в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".

Yashpal Rathore. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
5 из 18

"Темный рыцарь" Яшпала Ратхора (Yashpal Rathore), пролетающий над Бангалором, завоевал гран-при конкурса и победил в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".

© Фото : Yashpal Rathore/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Krishnendu Mitra/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Фотограф Кришненду Митра (Krishnendu Mitra) использовал опыт самоизоляции в период пандемии как возможность внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг. "Жизни в городе" досталось особое упоминание в номинации "Вопросы сохранения природы".

Krishnendu Mitra. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
6 из 18

Фотограф Кришненду Митра (Krishnendu Mitra) использовал опыт самоизоляции в период пандемии как возможность внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг. "Жизни в городе" досталось особое упоминание в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Krishnendu Mitra/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Soumabrata Moulick/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Выход в свет". Индийский носорог отважился выйти за границы парка, где живет, чтобы позировать для этого кадра. У фотографа Сумабраты Мулика (Soumabrata Moulick) — второе место в номинации "Портреты животных".

Soumabrata Moulick. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
7 из 18

"Выход в свет". Индийский носорог отважился выйти за границы парка, где живет, чтобы позировать для этого кадра. У фотографа Сумабраты Мулика (Soumabrata Moulick) — второе место в номинации "Портреты животных".

© Фото : Soumabrata Moulick/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Srikanth Mannepuri/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Круг смерти" Шкиранта Маннепури (Srikanth Mannepuri) признали лучшим кадром в номинации "Вопросы сохранения природы".

Srikanth Mannepuri. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
8 из 18

"Круг смерти" Шкиранта Маннепури (Srikanth Mannepuri) признали лучшим кадром в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Srikanth Mannepuri/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Sitara Karthikeyan/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Иногда пыль — вовсе не то, от чего нужно избавляться. Слоны, например, купаются в ней, чтобы сохранить кожу здоровой и защититься от паразитов, а еще она помогает им остудиться в жару. Автор фото Ситара Картикеян (Sitara Karthikeyan) празднует победу в номинации "Юный фотограф".

Sitara Karthikeyan. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
9 из 18

Иногда пыль — вовсе не то, от чего нужно избавляться. Слоны, например, купаются в ней, чтобы сохранить кожу здоровой и защититься от паразитов, а еще она помогает им остудиться в жару. Автор фото Ситара Картикеян (Sitara Karthikeyan) празднует победу в номинации "Юный фотограф".

© Фото : Sitara Karthikeyan/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Digant Desai/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Немо и актинии". Это удивительное подводное взаимодействие рыб-клоунов и актиний многим известно благодаря диснеевскому мультфильму, а так оно выглядит на самом деле. Фотограф Дигант Десаи (Digant Desai) отмечен специальным упоминанием в номинации "Дикий пейзаж и животные в среде обитания".

Digant Desai. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
10 из 18

"Немо и актинии". Это удивительное подводное взаимодействие рыб-клоунов и актиний многим известно благодаря диснеевскому мультфильму, а так оно выглядит на самом деле. Фотограф Дигант Десаи (Digant Desai) отмечен специальным упоминанием в номинации "Дикий пейзаж и животные в среде обитания".

© Фото : Digant Desai/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Nayan Jyoti Das/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

'"Мираж в ночи". Порой природа поражает нас сказочными моментами, один из них запечатлела камера Наяна Джиоти (Nayan Jyoti). Победа в номинации "Творческая фотография природы".

Nayan Jyoti Das. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
11 из 18

'"Мираж в ночи". Порой природа поражает нас сказочными моментами, один из них запечатлела камера Наяна Джиоти (Nayan Jyoti). Победа в номинации "Творческая фотография природы".

© Фото : Nayan Jyoti Das/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Gagandeep Matharoo/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Второе место в номинации "Творческая фотография природы" судьи отдали необыкновенному кадру Гагандипа Матару (Gagandeep Matharoo).


Gagandeep Matharoo. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
12 из 18

Второе место в номинации "Творческая фотография природы" судьи отдали необыкновенному кадру Гагандипа Матару (Gagandeep Matharoo).


© Фото : Gagandeep Matharoo/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Abhikram Shekhawat/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Гармония в вере", убежден автор фото Абхикрам Шекхават (Abhikram Shekhawat). Второе место в номинации "Юный фотограф".

Abhikram Shekhawat. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
13 из 18

"Гармония в вере", убежден автор фото Абхикрам Шекхават (Abhikram Shekhawat). Второе место в номинации "Юный фотограф".

© Фото : Abhikram Shekhawat/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Abhijit Addya/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Западня в небе", автор фото — Абхиджит Аддья (Abhijit Addya). Особое упоминание в категории "Вопросы сохранения природы". Заболоченная местность неподалеку от Калькутты стала раем для охотников, которые устанавливают здесь губительные для птиц сети-ловушки.

Abhijit Addya. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
14 из 18

"Западня в небе", автор фото — Абхиджит Аддья (Abhijit Addya). Особое упоминание в категории "Вопросы сохранения природы". Заболоченная местность неподалеку от Калькутты стала раем для охотников, которые устанавливают здесь губительные для птиц сети-ловушки.

© Фото : Abhijit Addya/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Magnus Lundgren/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Подводный Uber" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) удостоен специального упоминания судей в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".

Magnus Lundgren. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
15 из 18

"Подводный Uber" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) удостоен специального упоминания судей в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".

© Фото : Magnus Lundgren/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Ganesh Chowdhury/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Удручающий кадр "Смерть на Ганге" Ганеша Чоудхари (Ganesh Chowdhury) отмечен специальным упоминанием жюри в номинации "Вопросы сохранения природы".

Ganesh Chowdhury. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
16 из 18

Удручающий кадр "Смерть на Ганге" Ганеша Чоудхари (Ganesh Chowdhury) отмечен специальным упоминанием жюри в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Ganesh Chowdhury/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Ripan Biswas/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

"Сватовство в сезон дождей". Для кого ненастье, громы и молнии, а для кого, как для героя Рипана Бисваса (Ripan Biswas), — брачный период. Специальное упоминание в номинации "Портреты животных".

Ripan Biswas. Работа победителя конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
17 из 18

"Сватовство в сезон дождей". Для кого ненастье, громы и молнии, а для кого, как для героя Рипана Бисваса (Ripan Biswas), — брачный период. Специальное упоминание в номинации "Портреты животных".

© Фото : Ripan Biswas/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
© Фото : Sumit Adhikary/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Автор яркой работы "Поймай солнце" Сумит Адхикари (Sumit Adhikary) удостоен специального упоминания в номинации "Юный фотограф".

Sumit Adhikary. Работа участника конкурса The Nature inFocus Photography Awards 2020
18 из 18

Автор яркой работы "Поймай солнце" Сумит Адхикари (Sumit Adhikary) удостоен специального упоминания в номинации "Юный фотограф".

© Фото : Sumit Adhikary/ The Nature inFocus Photography Awards 2020
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