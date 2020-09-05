Темный рыцарь, боксер и подводный Uber: дикая природа глазами фотографов
"Боксер". Сразу и не скажешь, что этот свирепый монстр — обычный пальмовый долгоносик и питается растениями. Кадру Мофида Абу Шалвы (Mofeed Abu Shalwa) судьи отдали второе место в номинации "Портреты животных".
"Боксер". Сразу и не скажешь, что этот свирепый монстр — обычный пальмовый долгоносик и питается растениями. Кадру Мофида Абу Шалвы (Mofeed Abu Shalwa) судьи отдали второе место в номинации "Портреты животных".
Победу в номинации "Портреты животных" завоевал Ганеш Чоудхури (Ganesh Chowdhury) за снимок гангского дельфина. Эти животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.
Победу в номинации "Портреты животных" завоевал Ганеш Чоудхури (Ganesh Chowdhury) за снимок гангского дельфина. Эти животные находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу.
"Автостопщик" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) обошел конкурентов в номинации "Поведение животного".
"Автостопщик" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) обошел конкурентов в номинации "Поведение животного".
Кафрский рогатый ворон — самый крупный в семействе птиц-носорогов и настоящий хищник. Работа фотографа Варуна Таккара (Varun Thakkar) удостоена особого упоминания в номинации "Поведение животного".
Кафрский рогатый ворон — самый крупный в семействе птиц-носорогов и настоящий хищник. Работа фотографа Варуна Таккара (Varun Thakkar) удостоена особого упоминания в номинации "Поведение животного".
"Темный рыцарь" Яшпала Ратхора (Yashpal Rathore), пролетающий над Бангалором, завоевал гран-при конкурса и победил в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".
"Темный рыцарь" Яшпала Ратхора (Yashpal Rathore), пролетающий над Бангалором, завоевал гран-при конкурса и победил в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".
Фотограф Кришненду Митра (Krishnendu Mitra) использовал опыт самоизоляции в период пандемии как возможность внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг. "Жизни в городе" досталось особое упоминание в номинации "Вопросы сохранения природы".
Фотограф Кришненду Митра (Krishnendu Mitra) использовал опыт самоизоляции в период пандемии как возможность внимательнее присмотреться к тому, что происходит вокруг. "Жизни в городе" досталось особое упоминание в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Выход в свет". Индийский носорог отважился выйти за границы парка, где живет, чтобы позировать для этого кадра. У фотографа Сумабраты Мулика (Soumabrata Moulick) — второе место в номинации "Портреты животных".
"Выход в свет". Индийский носорог отважился выйти за границы парка, где живет, чтобы позировать для этого кадра. У фотографа Сумабраты Мулика (Soumabrata Moulick) — второе место в номинации "Портреты животных".
"Круг смерти" Шкиранта Маннепури (Srikanth Mannepuri) признали лучшим кадром в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Круг смерти" Шкиранта Маннепури (Srikanth Mannepuri) признали лучшим кадром в номинации "Вопросы сохранения природы".
Иногда пыль — вовсе не то, от чего нужно избавляться. Слоны, например, купаются в ней, чтобы сохранить кожу здоровой и защититься от паразитов, а еще она помогает им остудиться в жару. Автор фото Ситара Картикеян (Sitara Karthikeyan) празднует победу в номинации "Юный фотограф".
Иногда пыль — вовсе не то, от чего нужно избавляться. Слоны, например, купаются в ней, чтобы сохранить кожу здоровой и защититься от паразитов, а еще она помогает им остудиться в жару. Автор фото Ситара Картикеян (Sitara Karthikeyan) празднует победу в номинации "Юный фотограф".
"Немо и актинии". Это удивительное подводное взаимодействие рыб-клоунов и актиний многим известно благодаря диснеевскому мультфильму, а так оно выглядит на самом деле. Фотограф Дигант Десаи (Digant Desai) отмечен специальным упоминанием в номинации "Дикий пейзаж и животные в среде обитания".
"Немо и актинии". Это удивительное подводное взаимодействие рыб-клоунов и актиний многим известно благодаря диснеевскому мультфильму, а так оно выглядит на самом деле. Фотограф Дигант Десаи (Digant Desai) отмечен специальным упоминанием в номинации "Дикий пейзаж и животные в среде обитания".
'"Мираж в ночи". Порой природа поражает нас сказочными моментами, один из них запечатлела камера Наяна Джиоти (Nayan Jyoti). Победа в номинации "Творческая фотография природы".
'"Мираж в ночи". Порой природа поражает нас сказочными моментами, один из них запечатлела камера Наяна Джиоти (Nayan Jyoti). Победа в номинации "Творческая фотография природы".
Второе место в номинации "Творческая фотография природы" судьи отдали необыкновенному кадру Гагандипа Матару (Gagandeep Matharoo).
Второе место в номинации "Творческая фотография природы" судьи отдали необыкновенному кадру Гагандипа Матару (Gagandeep Matharoo).
"Гармония в вере", убежден автор фото Абхикрам Шекхават (Abhikram Shekhawat). Второе место в номинации "Юный фотограф".
"Гармония в вере", убежден автор фото Абхикрам Шекхават (Abhikram Shekhawat). Второе место в номинации "Юный фотограф".
"Западня в небе", автор фото — Абхиджит Аддья (Abhijit Addya). Особое упоминание в категории "Вопросы сохранения природы". Заболоченная местность неподалеку от Калькутты стала раем для охотников, которые устанавливают здесь губительные для птиц сети-ловушки.
"Западня в небе", автор фото — Абхиджит Аддья (Abhijit Addya). Особое упоминание в категории "Вопросы сохранения природы". Заболоченная местность неподалеку от Калькутты стала раем для охотников, которые устанавливают здесь губительные для птиц сети-ловушки.
"Подводный Uber" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) удостоен специального упоминания судей в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".
"Подводный Uber" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) удостоен специального упоминания судей в номинации "Дикие пейзажи и животные в среде обитания".
Удручающий кадр "Смерть на Ганге" Ганеша Чоудхари (Ganesh Chowdhury) отмечен специальным упоминанием жюри в номинации "Вопросы сохранения природы".
Удручающий кадр "Смерть на Ганге" Ганеша Чоудхари (Ganesh Chowdhury) отмечен специальным упоминанием жюри в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Сватовство в сезон дождей". Для кого ненастье, громы и молнии, а для кого, как для героя Рипана Бисваса (Ripan Biswas), — брачный период. Специальное упоминание в номинации "Портреты животных".
"Сватовство в сезон дождей". Для кого ненастье, громы и молнии, а для кого, как для героя Рипана Бисваса (Ripan Biswas), — брачный период. Специальное упоминание в номинации "Портреты животных".
Автор яркой работы "Поймай солнце" Сумит Адхикари (Sumit Adhikary) удостоен специального упоминания в номинации "Юный фотограф".
Автор яркой работы "Поймай солнце" Сумит Адхикари (Sumit Adhikary) удостоен специального упоминания в номинации "Юный фотограф".