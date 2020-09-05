Темный рыцарь, боксер и подводный Uber: дикая природа глазами фотографов

© Фото : Sitara Karthikeyan/ The Nature inFocus Photography Awards 2020

Иногда пыль — вовсе не то, от чего нужно избавляться. Слоны, например, купаются в ней, чтобы сохранить кожу здоровой и защититься от паразитов, а еще она помогает им остудиться в жару. Автор фото Ситара Картикеян (Sitara Karthikeyan) празднует победу в номинации "Юный фотограф".