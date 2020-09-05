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Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану
Выброшенное тайфуном "Майсак" на берег в Приморье северокорейское судно "Кальма 2", которое местные жители прозвали "корабль-призрак", взято под круглосуточную... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T10:27
2020-09-05T11:12
шкотовский район
владивосток
артем
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости.</strong> Выброшенное тайфуном "Майсак" на берег в Приморье северокорейское судно "Кальма 2", которое местные жители прозвали "корабль-призрак", взято под круглосуточную охрану, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее сообщалось, что жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". Информированный источник сообщил РИА Новости, что судно принадлежит КНДР."Северокорейское судно "Кальма 2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находка</a> с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном... Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что после тайфуна многие жители устраивали селфи на фоне судна.Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. В регионе повалено около 700 деревьев. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>. В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Partizanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Партизанском районе</a>, поселках Новонежино и Подъяпольское <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a> также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200904/prizrak-1576805328.html
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шкотовский район
владивосток
артем
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шкотовский район, владивосток, артем, происшествия

Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану

10:27 05.09.2020 (обновлено: 11:12 05.09.2020)
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© RuptlyСудно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". Стоп-кадр видео
Судно, выброшенное на берег в результате тайфуна Майсак. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Ruptly
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Выброшенное тайфуном "Майсак" на берег в Приморье северокорейское судно "Кальма 2", которое местные жители прозвали "корабль-призрак", взято под круглосуточную охрану, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что жителей Находки удивило загадочное судно, выброшенное на берег в результате тайфуна "Майсак". Информированный источник сообщил РИА Новости, что судно принадлежит КНДР.
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 22:39
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
"Северокорейское судно "Кальма 2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города Находка с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном... Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после тайфуна многие жители устраивали селфи на фоне судна.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье в четверг. Основной удар пришелся на юго-запад региона, где пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. В регионе повалено около 700 деревьев. Наиболее сложная ситуация оказалась в Находке, где введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. В пятницу в Партизанском районе, поселках Новонежино и Подъяпольское Шкотовского района также объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
В Приморье из-за тайфуна "Майсак" погибли три человека. Пострадавших от разгула стихии - 55. Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, метеостанции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
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17 февраля, 18:11
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